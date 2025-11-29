به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در ماه‌های اخیر واژه‌ای جدید در فضای رسانه‌ای و سیاست‌گذاری کشور بیش از گذشته شنیده می‌شود؛ طرحی که با عنوان «اتصال» در حوزه توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد و تعاونی مطرح شده است. برای آغاز گفت‌وگو از مدیرعامل بانک توسعه تعاون خواستیم درباره ماهیت این طرح، سازوکارهای آن و جایگاه بانک توسعه تعاون در اجرای این برنامه توضیح دهد.

عصارزاده در تشریح ماهیت طرح «اتصال» گفت: این طرح در واقع پاسخ بانک توسعه تعاون به برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر میدری است. ایده اصلی طرح، اتصال کسب‌وکارهای خرد و خانگی در روستاها و مناطق مختلف کشور به زنجیره ارزش صنایع بالادستی است؛ چه در تأمین مواد اولیه و چه در بازار فروش.

او ادامه داد: در کشور هزاران کسب‌وکار خرد در حوزه‌هایی مانند پوشاک خانگی، صنایع نساجی، تولید گیاهان دارویی، فرآورده‌های کشاورزی و محصولات بومی فعال هستند. بسیاری از این واحدها تولید دارند اما به حلقه‌های بالادستی دسترسی مستقیم، پایدار و منسجم ندارند. این طرح در تلاش است با مدل‌سازی دقیق تأمین مالی زنجیره‌ای، حلقه‌های پیشین و پسین را به هم متصل کند تا توان تولید افزایش یابد، اشتغال حفظ شود و سهم تولیدکنندگان خرد از ارزش افزوده ارتقا پیدا کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اجرای آزمایشی طرح گفت: مراحل نخست طرح هم‌اکنون در استان‌های همدان و زنجان در حوزه پوشاک و نساجی، در بخش‌هایی از استان لرستان و اصفهان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، و در بخش‌هایی از سیستان‌ و بلوچستان آغاز شده است. در این مناطق هم تولیدکنندگان خرد شناسایی شده‌اند و هم حلقه‌های بالادستی نظیر کارخانجات، واحدهای بسته‌بندی و صنایع تبدیلی در فرآیند قرار گرفته‌اند.

او ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی که مزیت جدی اقتصادی و صادراتی کشور محسوب می‌شود نیز کشاورزان خرد زیادی فعال هستند. اگر بتوانیم از طریق این طرح تأمین مالی کشت قراردادی، خرید تضمینی، قراردادهای بلندمدت و تأمین مالی زنجیره‌ای را برقرار کنیم، هم تولید پایدارتر می‌شود و هم ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان می‌شود.

به گفته او، در صنعت پوشاک و نساجی نیز در بسیاری از روستاهای همدان و زنجان کارگاه‌های خانگی فراوانی فعال‌اند و طرح اتصال می‌تواند هم در تأمین مواد اولیه و هم در اتصال این تولیدکنندگان به بازار فروش نقش جدی ایفا کند.

عصارزاده در پایان اظهار کرد: بانک توسعه تعاون خود را متعهد به حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان کوچک می‌داند. طرح اتصال نیز در امتداد همین مأموریت طراحی شده و می‌تواند ریل‌گذاری جدیدی در تأمین مالی بنگاه‌های خرد در کشور باشد. امیدواریم با حرکت از مرحله آزمایشی و گسترش طرح، شاهد تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان، افزایش اشتغال پایدار و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باشیم.

انتهای پیام/