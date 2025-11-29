مدیرعامل بانک توسعه تعاون:
طرح اتصال پیشنهادی از سوی دکتر میدری ریلگذاری جدید در تأمین مالی بنگاههای خرد است
امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: طرح «اتصال» با راهبری دکتر میدری به دنبال وصل کردن کسبوکارهای خرد با زنجیره ارزش صنایع بالادستی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در ماههای اخیر واژهای جدید در فضای رسانهای و سیاستگذاری کشور بیش از گذشته شنیده میشود؛ طرحی که با عنوان «اتصال» در حوزه توانمندسازی کسبوکارهای خرد و تعاونی مطرح شده است. برای آغاز گفتوگو از مدیرعامل بانک توسعه تعاون خواستیم درباره ماهیت این طرح، سازوکارهای آن و جایگاه بانک توسعه تعاون در اجرای این برنامه توضیح دهد.
عصارزاده در تشریح ماهیت طرح «اتصال» گفت: این طرح در واقع پاسخ بانک توسعه تعاون به برنامههای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر میدری است. ایده اصلی طرح، اتصال کسبوکارهای خرد و خانگی در روستاها و مناطق مختلف کشور به زنجیره ارزش صنایع بالادستی است؛ چه در تأمین مواد اولیه و چه در بازار فروش.
او ادامه داد: در کشور هزاران کسبوکار خرد در حوزههایی مانند پوشاک خانگی، صنایع نساجی، تولید گیاهان دارویی، فرآوردههای کشاورزی و محصولات بومی فعال هستند. بسیاری از این واحدها تولید دارند اما به حلقههای بالادستی دسترسی مستقیم، پایدار و منسجم ندارند. این طرح در تلاش است با مدلسازی دقیق تأمین مالی زنجیرهای، حلقههای پیشین و پسین را به هم متصل کند تا توان تولید افزایش یابد، اشتغال حفظ شود و سهم تولیدکنندگان خرد از ارزش افزوده ارتقا پیدا کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اجرای آزمایشی طرح گفت: مراحل نخست طرح هماکنون در استانهای همدان و زنجان در حوزه پوشاک و نساجی، در بخشهایی از استان لرستان و اصفهان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، و در بخشهایی از سیستان و بلوچستان آغاز شده است. در این مناطق هم تولیدکنندگان خرد شناسایی شدهاند و هم حلقههای بالادستی نظیر کارخانجات، واحدهای بستهبندی و صنایع تبدیلی در فرآیند قرار گرفتهاند.
او ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی که مزیت جدی اقتصادی و صادراتی کشور محسوب میشود نیز کشاورزان خرد زیادی فعال هستند. اگر بتوانیم از طریق این طرح تأمین مالی کشت قراردادی، خرید تضمینی، قراردادهای بلندمدت و تأمین مالی زنجیرهای را برقرار کنیم، هم تولید پایدارتر میشود و هم ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان میشود.
به گفته او، در صنعت پوشاک و نساجی نیز در بسیاری از روستاهای همدان و زنجان کارگاههای خانگی فراوانی فعالاند و طرح اتصال میتواند هم در تأمین مواد اولیه و هم در اتصال این تولیدکنندگان به بازار فروش نقش جدی ایفا کند.
عصارزاده در پایان اظهار کرد: بانک توسعه تعاون خود را متعهد به حمایت از کسبوکارهای خرد، تعاونیها و تولیدکنندگان کوچک میداند. طرح اتصال نیز در امتداد همین مأموریت طراحی شده و میتواند ریلگذاری جدیدی در تأمین مالی بنگاههای خرد در کشور باشد. امیدواریم با حرکت از مرحله آزمایشی و گسترش طرح، شاهد تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان، افزایش اشتغال پایدار و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باشیم.