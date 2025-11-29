خبرگزاری کار ایران
اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران در روز شنبه 8 آذر 1404

با توجه به ادامه آلودگی هوا و پایداری جو، در روز شنبه 8 آذرماه، ستاد و شعب بانک ایران زمین در استان تهران تعطیل بوده و شعب کشیک در این استان از ساعت 8:00 صبح تا 12:00 آماده خدمت رسانی به شهروندان پایتخت هستند.

به گزارش ایلنا: آپادانا ١۰٥، امیر اکرم ١١۰، الهیه ١١٢، ناصرخسرو ١١٣، نظام اباد ١٢١، رودهن ١٢٤، پیروزی ١٣١، میدان ونک ١٤٨، رشید تهرانپارس١٥۰، بهبودی ۱۲۳، مقدس اردبیلی ۱۸۶، جنت آباد ۱۵۶، لبافی نژاد ۱۲۷، جوادیه ۱۱۷، شهرک قدس ۱۳۵، فاطمی ۱۰۷، مرکزی ۵۰۰ و دیجیتال۲۰۰

مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) استفاده کنند.

همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

 

