اعلام شعبه کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روز شنبه 8 آذر ماه
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان کشیک در تهران طی روز شنبه، هشتم آذرماه از ساعت ٧:٣٠ تا ١٣:٣٠ آماده ارایه خدمات به مشتریان خواهد بود.
نحوه فعالیت شعب این بانک در استانهای دیگر بر اساس تصمیم استانداریها و مراجع ذیصلاح استان تعیین میشود.