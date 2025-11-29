اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز شنبه 8 آذرماه در استان تهران

به گزارش اینا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب این بانک، تمامی شعب بانک باستثنای شعب کشیک در روز شنبه ۸ آذرماه در این استان تعطیل است. همچنین واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روز شنبه ۸ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که ساعت فعالیت شعب کشیک همچون روزهای عادی خواهد بود.

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روز شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به شرح زیر است:

شعبه ولیعصر

شعبه مفتح

شعبه توحید

شعبه پونک

شعبه نارمک

شعبه ملاصدرا

شعبه خیام

شعبه تره بار

شعبه طالقانی

شعبه شمیران

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.

انتهای پیام/