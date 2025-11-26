خبرگزاری کار ایران
تأکید بانک توسعه صادرات ایران بر حمایت هدفمند از زنجیره تولید و صادرات

در راستای تحقق رسالت بانک توسعه صادرات ایران مبنی بر حمایت هدفمند از بخش تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پیوند نظام بانکی با بنگاه‌های اقتصادی، شعبه کرمان این بانک طی برنامه‌ای میدانی، ظرفیت‌ها و نیازهای واحدهای تولیدی و صادراتی استان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در چارچوب این برنامه سرپرست شعبه کرمان ضمن تشریح بسته سیاست‌های اعتباری و معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله کرادفاندینگ (Crowdfunding) و انتشار و تضمین اوراق مالی اسلامی، بر ارائه خدمات جامع مالی و اعتباری متناسب با نیازهای بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد.

مسعود سیفی خاطر نشان کرد: این بسته‌ها با هدف تقویت توان تولیدی و صادراتی شرکت‌ها، تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی و پشتیبانی از توسعه فعالیت‌های صادرات‌محور طراحی شده و از برنامه‌های مهم بانک توسعه صادرات ایران در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار به شمار می‌رود.

در همین راستا، در جریان این برنامه، مسئولان شعبه کرمان با مدیران شرکت‌های آریا ماشین زراوند، طلای سبز زرند، صنایع شاهکار ارم پاک‌نام، به‌آفرید زراوند، شیر پگاه کرمان، پتروسامان آذر تیتیس، روغن موتور پردیس و تلاشگران نوید مس دیدار و گفت گو کرده و زمینه‌های گسترش همکاری و بهره‌مندی از خدمات بانک را بررسی کردند.

 

