اعلام شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روز های 4 و 5 آذر ماه در تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک توسعه صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

واحدهای ستادی پشتیبان شعب جهت ارائه خدمات به شعب استان‌ها و شعب کشیک تهران با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد حسب اعلام بالاترین مقام واحد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال هستند.



شعب کشیک بانک در تهران:

سه‌شنبه ۴ آذرماه: شعبه مرکزی

چهارشنبه ۵ آذر ماه: شعب میرداماد و سعادت آباد

پنچ‌شنبه ۶ آذر ماه: شعب بلوار کشاورز و تجریش



نحوه فعالیت شعب در استان‌های دیگر براساس تصمیم استانداری‌ها و مراجع ذی‌صلاح استان تعیین می‌شود.

