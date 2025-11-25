خبرگزاری کار ایران
اعلام شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روز های 4 و 5 آذر ماه در تهران

کد خبر : 1718704
در پی تداوم آلودگی هوا، نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک توسعه صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک توسعه صادرات ایران در روزهای ۴ و ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

واحدهای ستادی پشتیبان شعب جهت ارائه خدمات به شعب استان‌ها و شعب کشیک تهران با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد حسب اعلام بالاترین مقام واحد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال هستند.

شعب کشیک بانک در تهران:
سه‌شنبه ۴ آذرماه: شعبه مرکزی
چهارشنبه ۵ آذر ماه: شعب میرداماد و سعادت آباد
پنچ‌شنبه ۶ آذر ماه: شعب بلوار کشاورز و تجریش

نحوه فعالیت شعب در استان‌های دیگر براساس تصمیم استانداری‌ها و مراجع ذی‌صلاح استان تعیین می‌شود.

 

