اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آذرماه در استان تهران

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون جهت ارائه خدمات بانکی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آذرماه در استان تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب این بانک، تمامی شعب بانک باستثنای شعب کشیک در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه در این استان تعطیل است. همچنین واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که ساعت فعالیت شعب کشیک همچون روزهای عادی خواهد بود.

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

شعب مستقل مرکزی، ولیعصر ، مفتح، توحید، پونک، نارمک، ملاصدرا، خیام، تره‌بار، طالقانی و شمیران

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

شعب مستقل مرکزی، فاطمی، قرنی، کاشانی، سعادت‌آباد، تهرانپارس، پاسداران، امام‌زاده حسن، شهرری، انقلاب و ایران‌خودرو

از مشتریان گرامی انتظار می‌رود حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.

 

