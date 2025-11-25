اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آذر 1404

به گزارش ایلنا: فلکه سوم تهرانپارس کد ۱۶۰، شهر ری کد ۱۳۸، پاسداران کد ۱۵۵، خیابان پارک کد ۱۰۶، آفریقا کد ۱۰۸، نارمک کد ۱۲۰، خیام کد ۱۴۱، دهم فروردین کد ۱۳۶، ولی عصر کد ۱۲۶، صادقیه کد۱۰۳، سرو کد۱۲۹، مرزداران کد۱۶۲، کارگر کد۱۲۲، شیخ بهایی کد۱۰۹، خانی آباد کد۱۳۰، اسلامشهر کد۱۳۳، مرکزی کد۵۰۰ و دیجیتال کد۲۰۰

*شعب کشیک روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴* :

لواسانی کد۱۳۸، شهید مدنی کد۱۵۷، دروس کد۱۸۹، خاوران کد۱۴۶، فلکه اول تهرانپارس کد۱۵۸، سرافراز کد۱۶۷، شهید کلاهدوز کد۱۶۸، نیاوران کد۱۶۵، شریعتی کد۱۵۳، یوسف آباد کد۱۰۱، شهرک گلستان کد۱۱۶، ستارخان کد۱۲۵، سعادت آباد کد۱۴۰، ولنجک کد۱۸۵، یافت آباد کد۱۳۴، گیشا کد۱۸۳، انقلاب کد۱۱۴، مرکزی کد۵۰۰ و دیجیتال کد۲۰۰

مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) استفاده کنند.

همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

