پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بسیج

دکتر افشین خانی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ دکتر افشین خانی مدیر عامل این بانک به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

هفته بسیج، یادمان حماسه‌ای است که ریشه در ایمان، امید و مردم‌باوری دارد؛ حماسه‌ای که فراتر از یک واقعه تاریخی، به گفتمانی پایدار در مسیر خدمت، ایثار و مسئولیت‌پذیری تبدیل شده است. امروز در مسیر رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نقش‌آفرینی روحیه بسیجی بیش از هر زمان دیگری ضروری جلوه می‌کند. این همان روحیه‌ای است که در تداوم مسیر توسعه، نظام بانکی کشور را نیز به حرکت‌های هوشمندانه و مسئولانه‌تر فرا می‌خواند.

بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان یکی از بازوان تخصصی اقتصاد کشور، همواره تلاش کرده است این فرهنگ ارزشمند بسیج را در برنامه‌های خود متجلی سازد؛ بی‌شک همکاران بسیجی در این مجموعه، با نگاه متعهدانه و رویکرد جهادی خود، بخش بزرگی از این حرکت رو به جلو را ممکن ساخته‌اند.

هفته بسیج فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهیدان والامقام را ، گرامی بداریم و در عین حال نقش‌آفرینی ارزشمند بسیجیان در عرصه‌های تخصصی، از جمله اقتصاد، تولید و صادرات را ارج نهیم.

این جانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های خالصانه و متعهدانه همکاران بسیجی در بانک توسعه صادرات ایران قدردانی کنم.امید است با تداوم این روحیه الهام‌بخش، بتوانیم نقش مؤثرتری در تقویت صادرات، حمایت از تولید ملی و تحقق چشم‌انداز اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایفا کنیم.

 

