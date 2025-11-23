پرداخت بیش از 100 درصد سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک توسعه تعاون

به گزارش ایلنا به نقل از بانک توسعه تعاون : امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، با بیان این‌که تسهیلات تکلیفی این بانک از معافیت محدودیت‌های رشد ترازنامه‌ای برخوردار نیست، گفت: با وجود محدودیت منابع و ضرورت تخصیص اعتبار به بخش تعاون، میزان پرداختی این بانک در حوزه ازدواج و فرزندآوری فراتر از برنامه تکلیفی تعیین‌شده بوده است.

او توضیح داد: سهمیه ابلاغی بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج تا پایان آبان‌ماه ۱۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال تعیین شده بود، اما تا هفدهم آبان بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است. به گفته وی، پرداختی در این بخش بیش از ۱۰۵ درصد سهمیه مصوب را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: در حوزه فرزندآوری نیز تا هفدهم آبان‌ماه ۱۱۶ درصد از سهمیه تعیین‌شده وام پرداخت شده است.