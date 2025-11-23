رشد قریب به 2 برابری تامین مالی تولید توسط بانک کشاورزی در هفت ماه نخست سال
بانک کشاورزی در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴، با ثبت رشد چشمگیر ۸۲ درصدی در پرداخت تسهیلات و تأمین مالی، رکوردی تازه در حمایت از تولید ملی و امنیت غذایی کشور بهجا گذاشت؛ رشدی که جایگاه این بانک را در تأمین مالی بخش کشاورزی نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق شد با افزایش چشمگیر ۸۲ درصدی در حجم تسهیلات و تأمین مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقش حمایتی خود از تولید و اقتصاد کشاورزی کشور را بهطور معناداری ارتقا دهد. این عملکرد نشان میدهد این بانک همچنان بازیگر اصلی تأمین مالی زنجیره تولید، امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، مجموع پرداختیهای بانک کشاورزی به فعالان بخش کشاورزی، صنایع وابسته و سایر مشتریان به 1426 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این میزان، 1126 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات بانکی و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تأمین مالی خرید تضمینی گندم پرداخت شده است؛ رقمی که نقش کلیدی این بانک در پشتیبانی از مهمترین محصول استراتژیک کشور را بهخوبی منعکس میکند.
مقایسه این اعداد با تسهیلات ۷۸۱ هزار میلیارد ریالی هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳، از افزایش ۶۴۵ هزار میلیارد ریالی و رشد ۸۲ درصدی حکایت دارد؛ رشدی که بهروشنی بیانگر تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان، گسترش ظرفیتهای تولید و افزایش نقدینگی هدفمند در بخشهای مولد کشور است.
افزون بر افزایش مبلغ پرداختی، تعداد پروندههای اعتباری نیز با روندی صعودی همراه بوده است. در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴بیش از ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده؛ درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۹ هزار فقره بود. این رشد قابل توجه، بیانگر توسعه دامنه بهرهمندی کشاورزان، روستاییان، کارآفرینان و متقاضیان واقعی تولید از خدمات بانک کشاورزی و تعمیق عدالت اعتباری در سراسر کشور است.
این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی در شرایطی این عملکرد را رقم زده و همچنان در خط مقدم تامین مالی تولید، به تنهایی 62 درصد منابع بخش کشاورزی را تأمین میکند، که فشار ناشی از عدم افزایش سرمایه و تعیینتکلیف نشدن مطالبات بانک از دولت، چالشهای دشواری را برای این بانک ایجاد کرده است؛ تداوم نقشآفرینی مؤثر بانک کشاورزی در رونق تولید و امنیت غذایی کشور مستلزم نگاه حمایتی ویژه از سوی دولت است.