بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی و وزیر اقتصاد از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس»/ تأکید بر تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد صادراتمحور
در جریان سفر مشترک مدیرعامل بانک کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد ارس، ظرفیتهای سرمایهگذاری، الزامات توسعه صادرات و آخرین وضعیت اجرای پروژه بزرگ «گوزل طبیعت ارس» بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا مدیرعامل این بانک روز 29 آبان ماه در نشست مشترک تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایهگذاران منطقه آزاد ارس که با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف بررسی موانع موجود، شناسایی ظرفیتها و ترسیم چشمانداز توسعه سرمایهگذاری و اقتصاد صادراتمحور در منطقه برگزار شد، شرکت کرد.
در ادامه این سفر، مدیرعامل بانک کشاورزی بههمراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندار آذربایجان شرقی از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس» بازدید کردند. در این بازدید که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی همراه بود، آخرین وضعیت اجرای پروژه، پیشرفت عملیات احداث و برنامه زمانبندی بهرهبرداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
پروژه «گوزل طبیعت ارس» با سرمایهگذاری اولیه ۲۳ هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۲۷ هکتار در حال اجراست و بهعنوان یکی از طرحهای بزرگ و پیشرو در حوزه کشاورزی تجاری و صادراتمحور شناخته میشود. این مجموعه گلخانهای با هدف تولید انواع محصولات استوایی، صیفیجات گلخانهای، محصولات باغی و گیاهان دارویی طراحی شده و بخش قابلتوجهی از تولیدات آن به بازارهای هدف منطقهای و بینالمللی صادر خواهد شد.
بانک کشاورزی بهعنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، حمایت از طرحهای نوآورانه، پایدار و صادراتمحور را در اولویت قرار داده و پروژه «گوزل طبیعت ارس» یکی از نمونههای برجسته این رویکرد توسعهگرا بهشمار میرود.
این بازدید و نشستهای تخصصی همراه آن، گامی مهم در جهت تقویت زیرساختهای تولید، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی ارزیابی میشود.