به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا مدیرعامل این بانک روز 29 آبان ماه در نشست مشترک تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس که با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف بررسی موانع موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و ترسیم چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادرات‌محور در منطقه برگزار شد، شرکت کرد.

در ادامه این سفر، مدیرعامل بانک کشاورزی به‌همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندار آذربایجان شرقی از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس» بازدید کردند. در این بازدید که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی همراه بود، آخرین وضعیت اجرای پروژه، پیشرفت عملیات احداث و برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

پروژه «گوزل طبیعت ارس» با سرمایه‌گذاری اولیه ۲۳ هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۲۷ هکتار در حال اجراست و به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ و پیشرو در حوزه کشاورزی تجاری و صادرات‌محور شناخته می‌شود. این مجموعه گلخانه‌ای با هدف تولید انواع محصولات استوایی، صیفی‌جات گلخانه‌ای، محصولات باغی و گیاهان دارویی طراحی شده و بخش قابل‌توجهی از تولیدات آن به بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی صادر خواهد شد.

بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، حمایت از طرح‌های نوآورانه، پایدار و صادرات‌محور را در اولویت قرار داده و پروژه «گوزل طبیعت ارس» یکی از نمونه‌های برجسته این رویکرد توسعه‌گرا به‌شمار می‌رود.

این بازدید و نشست‌های تخصصی همراه آن، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی ارزیابی می‌شود.