خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی و وزیر اقتصاد از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس»/ تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد صادرات‌محور

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی و وزیر اقتصاد از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس»/ تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد صادرات‌محور
کد خبر : 1717973
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان سفر مشترک مدیرعامل بانک کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد ارس، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، الزامات توسعه صادرات و آخرین وضعیت اجرای پروژه بزرگ «گوزل طبیعت ارس» بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا مدیرعامل این بانک روز 29 آبان ماه در نشست مشترک تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس که با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف بررسی موانع موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و ترسیم چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادرات‌محور در منطقه برگزار شد، شرکت کرد.

در ادامه این سفر، مدیرعامل بانک کشاورزی به‌همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندار آذربایجان شرقی از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس» بازدید کردند. در این بازدید که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی همراه بود، آخرین وضعیت اجرای پروژه، پیشرفت عملیات احداث و برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

پروژه «گوزل طبیعت ارس» با سرمایه‌گذاری اولیه ۲۳ هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۲۷ هکتار در حال اجراست و به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ و پیشرو در حوزه کشاورزی تجاری و صادرات‌محور شناخته می‌شود. این مجموعه گلخانه‌ای با هدف تولید انواع محصولات استوایی، صیفی‌جات گلخانه‌ای، محصولات باغی و گیاهان دارویی طراحی شده و بخش قابل‌توجهی از تولیدات آن به بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی صادر خواهد شد.

بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، حمایت از طرح‌های نوآورانه، پایدار و صادرات‌محور را در اولویت قرار داده و پروژه «گوزل طبیعت ارس» یکی از نمونه‌های برجسته این رویکرد توسعه‌گرا به‌شمار می‌رود.

این بازدید و نشست‌های تخصصی همراه آن، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش سهم ایران از بازارهای صادراتی ارزیابی می‌شود.

 

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی و وزیر اقتصاد از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس»/ تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد صادرات‌محور

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی و وزیر اقتصاد از پروژه راهبردی «گوزل طبیعت ارس»/ تأکید بر تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد صادرات‌محور

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب