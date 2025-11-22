موسسه اعتباری ملل، در مسیر تحول و ارتقاء

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: نخستین جلسه مدیریت جدید موسسه اعتباری ملل در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور تیم مدیریتی جدید موسسه و جمعی از مدیران ارشد، رؤسای مناطق کل کشور و رؤسای حوزه‌ و شعب مستقل تهران برگزار شد.

دکتر جمالی رئیس هیات سرپرستی موسسه بر رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری کشور و انطباق هر چه بیشتر اقدامات و عملکردها با مقررات ناظر و اصول و استانداردهای بازار پول کشور تاکید نمود.

وی اولویت کاری موسسه را:

اصلاح ساختار مالی و عملیاتی موسسه

ارتقای کیفی و استمرار خدمات مطلوبتر به مشتریان

طراحی و بهره گیری از محصولات نوین و متنوع سازی خدمات به مشتریان

ارتباط مستمر با مقام ناظر موسسه و انطباق با ضوابط ابلاغی توسط آن

ارتقا و تقویت سرمایه های انسانی موسسه

تثبیت جایگاه و تقویت حسن شهرت موسسه

حمایت از تامین مالی طرح ها و پروژه های تولیدی

پرهیز از ورود مستقیم به بنگاه داری، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

افزایش سرمایه و بهبود نسبت های بانکی موسسه در انطباق با الزامات بانک مرکزی و تحقق اهداف ترسیمی موسسه

تقویت جایگاه موسسه و مجموعه های وابسته در بازار سرمایه

استفاده حداکثری از ابزارهای فناورانه هوش مصنوعی، ارائه خدمات اینترنتی بر بسترهای نوین حوزه دیجیتال

وی تاکید نمود که اجرای موثر برنامه های فوق به طور قطع، با همت سرمایه های انسانی متعهد، پر تلاش، شایسته و متخصص این موسسه امکان پذیر است.

