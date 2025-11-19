مؤسسه اعتباری ملل در مسیر بازسازی، موفقیت و ارتقاء جایگاه

خبرگزاری کار ایران
اعتماد به توانمندی‌های داخلی و حمایت کامل از سپرده‌گذاران؛

کد خبر : 1716349
نخستین جلسه هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، با حضور دکتر جعفر جمالی، دکتر مهدی صیدی و دکتر علی‌رضا صادقی و جمعی از مدیران ارشد مؤسسه برگزار شد. در این جلسه، برنامه‌های فوری، برای احیاء و تقویت ثبات، بهبود شاخص‌های مالی و حفظ آرامش سپرده‌گذاران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

ایلنا: دکتر جعفر جمالی، رئیس هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، در اولین جلسه با مدیران ارشد این مؤسسه تأکید کرد: با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و سرمایه انسانی متخصص و کارآمد مؤسسه، قادر خواهیم بود این دوره گذار را پشت سر گذاشته و به جایگاهی که شایسته این مجموعه است، برسیم. همچنین، با اجرای برنامه جامع و هدفمند، با همدلی و همکاری مجموعه همکاران، برنامه های موردنظر را محقق سازیم.

دکتر جمالی ادامه داد: یکی از اولویت‌های هیأت سرپرستی، حفظ و تقویت اعتماد سپرده‌گذاران و همکاران گرانقدر است. لذا خدمات مؤسسه بدون وقفه ادامه دارد و نباید خللی در ارائه خدمات ایجاد شود. همچنین، تمامی تلاش‌ها برای احیای وضعیت مالی و بازگشت به استانداردهای مد نظر بانک مرکزی ج.ا.ایران با سرعت و دقت در حال انجام است.

ایشان افزوند: مؤسسه اعتباری ملل، با نظارت بانک مرکزی و حمایت از اقدامات اصلاحی، به مسیر خود ادامه خواهد داد. در همین راستا و با اصلاح ساختار و رفع محدودیت‌ها، خدمات این موسسه با کیفیت و تنوع بیشتری به مشتریان محترم و بنگاه‌های اقتصادی ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است، بانک مرکزی نیز با تأکید بر ظرفیت‌های موجود و توان مؤسسه، اعلام نموده است که اقدامات اصلاحی به سرعت در حال انجام می باشد و هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.

این تغییرات و اصلاحات با هدف بازگرداندن مؤسسه به وضعیت پایدار و اطمینان بخش، برای تمامی ذینفعان صورت می‌گیرد. لذا همکاران و سپرده‌گذاران محترم، مطمئن باشند که با همدلی و همکاری، این موسسه، به آتیه ای روشن و موفق خواهد رسید.

 

