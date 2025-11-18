خبرگزاری کار ایران
بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از گروه صنعتی و کشاورزی آتاویتا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در بازدید از گروه صنعتی و کشاورزی آتاویتا، بر نقش این بانک در تقویت صنایع تولیدی صادرات‌محور و لزوم حمایت از صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از رسالت‌های اصلی بانک تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران،  افشین خانی به‌همراه هیأت همراه از گروه صنعتی و کشاورزی «آتاویتا» در منطقه آزاد تجاری ارس (جلفا) بازدید کرد.

این گروه از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات گلخانه‌ای کشور محسوب می‌شود و دارای بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای خاورمیانه است.

در جریان این بازدید، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌های صادراتی و طرح‌های توسعه‌ای این گروه قرار گرفت.

 خانی در این بازدید، حمایت از صنایع تولیدی صادرات‌محور را یکی از مسئولیت‌های بنیادین بانک توسعه صادرات ایران دانست و اظهار کرد: این بانک با رسالت کمک به توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد شده و موظف است در تمام حوزه‌هایی که منجر به رشد تولید، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور می‌شود، نقش فعال و پشتیبان ایفا کند.

وی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت صادرات در حوزه‌های کشاورزی، انرژی و صنعت، تقویت ارتباط با مجموعه‌های بزرگ صادراتی را یکی از اولویت‌های این بانک برشمرد.

گروه آتاویتا در حوزه تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی گلخانه‌ای و همچنین فولاد و نیروگاه خورشیدی فعال است .

 

