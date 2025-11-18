بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از گروه صنعتی و کشاورزی آتاویتا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، افشین خانی به‌همراه هیأت همراه از گروه صنعتی و کشاورزی «آتاویتا» در منطقه آزاد تجاری ارس (جلفا) بازدید کرد.

این گروه از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات گلخانه‌ای کشور محسوب می‌شود و دارای بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای خاورمیانه است.

در جریان این بازدید، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌های صادراتی و طرح‌های توسعه‌ای این گروه قرار گرفت.

خانی در این بازدید، حمایت از صنایع تولیدی صادرات‌محور را یکی از مسئولیت‌های بنیادین بانک توسعه صادرات ایران دانست و اظهار کرد: این بانک با رسالت کمک به توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد شده و موظف است در تمام حوزه‌هایی که منجر به رشد تولید، افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور می‌شود، نقش فعال و پشتیبان ایفا کند.

وی همچنین ضمن تاکید بر اهمیت صادرات در حوزه‌های کشاورزی، انرژی و صنعت، تقویت ارتباط با مجموعه‌های بزرگ صادراتی را یکی از اولویت‌های این بانک برشمرد.

گروه آتاویتا در حوزه تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی گلخانه‌ای و همچنین فولاد و نیروگاه خورشیدی فعال است .

