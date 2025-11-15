به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ اظهارات اخیر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر نشان داد که این بانک نه‌تنها در قامت یک نهاد مالی تخصصی، بلکه در جایگاه موتور پیشران تحول در نظام اقتصادی تعاونی کشور ایفای نقش می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند بازتوزیع فرصت‌ها، عدالت اقتصادی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی است، بانک توسعه تعاون با تمرکز بر تأمین مالی هوشمند، هدایت سرمایه‌های خرد مردمی و حمایت از تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و دانش‌بنیان، حلقه اتصال میان توان مردمی و اهداف کلان توسعه‌ای کشور را شکل داده است.

در این میان، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از مطالبات راهبردی بخش تعاون، می‌تواند بستر تحقق مأموریت‌های جدید این بانک را فراهم سازد. تقویت بنیه مالی بانک، نه‌تنها ظرفیت اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها را چند برابر می‌کند، بلکه امکان ورود به طرح‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای را نیز فراهم می‌سازد.

تجربه جهانی نشان داده که هرگاه بانک‌های تخصصی توسعه‌ای از پشتوانه سرمایه‌ای مناسب برخوردار شده‌اند، توانسته‌اند نقش مؤثرتری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن مناطق ایفا کنند.

تحول مدیریتی اخیر در این بانک، با ترکیب هیئت‌مدیره‌ای جوان، متخصص و دارای انگیزه، نویدبخش نسلی تازه از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر کارایی، شفافیت و نگاه توسعه‌محور است؛ ترکیبی که می‌تواند ضمن ارتقای انضباط مالی و کیفیت خدمات بانکی، مسیر رشد پایدار، اشتغال‌زایی و ارتقای سهم تعاونی‌ها در تولید ملی را هموار سازد.

در واقع، هم‌افزایی میان بانک توسعه تعاون و تعاونی‌های فعال کشور، نقطه تلاقی‌ای است که می‌تواند سیاست‌های توسعه‌ای را از سطح شعار به عرصه عمل برساند. استمرار این همگرایی، به‌ویژه با اتکا بر پشتوانه مالی تقویت‌شده بانک، نه‌تنها ظرفیت‌های بخش تعاون را احیاء می‌کند، بلکه الگویی از توسعه مردم‌پایه و عدالت‌محور در نظام مالی کشور به نمایش می‌گذارد.

بی‌تردید، حضور هوشمندانه و راهبردی بانک توسعه تعاون، در صورت استمرار حمایت‌های حاکمیتی از جمله افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی آن، منشأ تحولی ماندگار در اقتصاد مردمی ایران خواهد بود؛

تحولی که از «تعاون» آغاز می‌شود و به «توسعه» می‌انجامد.

