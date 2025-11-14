مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
الگوی تامین مالی بانکی در حوزه صادرات باید تغییر کند
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ابراز داشت : الگوی تأمین مالی بانکی در حوزه صادرات بسیار گران است و نیازمند بازتعریف جدید در تأمین مالی بانکی می باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،دکتر افشین خانی در بیستونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که در سالن همایشهای بینالمللی خاوران تبریز برگزار شد، اظهار کرد: روشهای تأمین مالی قبلی دیگر کارآمد نیستند و امروز هزینه سپردهگذاری نهادهای دولتی به ۲۲.۵ درصد میرسد و با احتساب سایر هزینهها، نرخ تأمین مالی از ۳۰ درصد نیز فراتر میرود که پاسخگوی نیازهای بخش صادرات نیست .
وی گفت : باید سرمایه بانکها، بهخصوص بانک توسعه صادرات ایران در این راستا افزایش یابد چون در حوزه تأمین مالی بانکی و اعتباری، بانک توسعه صادرات ایران بهعنوان تنها اگزیمبانک کشور، سرمایهای کمتر از اگزیم بانک های کشورهای منطقه دارد، در حالیکه سرمایه اگزیمبانکهای کشورهایی مانند عربستان بیش از ۱۱ برابر، ترکیه ۵ برابر، هند ۸ برابر و کره جنوبی ۱۰ برابر است.
خانی با اشاره به نقش این بانک در حمایت از صادرات غیر نفتی، افزود: امیدواریم مجلس و دولت، از تنها بانک تخصصی در حوزه تجارت خارجی کشور حمایت کنند تا این بانک بتواند تامین مالی بانکی را با نرخی ارزان تر برای صادرکنندگان انجام دهد.
وی خواستار حمایت بیشتر وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی از این بانک به جهت منابع شد و تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد تسهیلات این بانک در بخش صنعت و ۳۰ درصد در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
خانی گفت: امروز مفتخر هستیم که از ۳۰ صادرکننده برتر این همایش، ۲۱ نفر مشتری اعتباری بانک توسعه صادرات ایران هستند و انشالا در جهت حمایت از ۹ شرکت بزرگ دیگر این همایش نیز حرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات ایران، بالاترین نسبت کفایت سرمایه را میان بانکهای کشور دارد و همین اصل شفافیت و اقدامات دو سال اخیر در بانک موجب شد تا امروز با کشورهای اوراسیا ،شرق آسیا و آفریقا وارد مذاکره شویم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: در اجلاسی که اخیراً در جنوب چین برگزار شد ،بانک توسعه صادرات ایران بهعنوان نهاد مالی حضور داشت و پس از ارائه توضیحات و گزارشها، ٧ کشور تقاضای رابطه کارگزاری داشتند که در ۲ هفته اخیر نیز ایمیلهای مختلفی در راستای برقراری ارتباطات داشته ایم البته تحقق این اهداف، مستلزم حمایت دولت است.
وی با بیان اینکه امروز تقریباً در تمام پاویونهای تجاری، هیچ بانکی حضور ندارد، گفت: این پاویونها باید با محوریت تجار بخش خصوصی باشند و اگر قراردادی بسته و رابطه کارگزاری برقرار شود، برای نقل و انتقالات مالی باید شبکه بانکی ورود کند.
خانی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات ایران در ۲ سال گذشته توانسته تراکنش های ارزی با کارمزدی کمتر از ۱.۵ در هزار انجام دهد.
وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران در ۲ سال گذشته توانسته حجم تسهیلات در حوزه صادرات را بیش از ٣ برابر نسبت به سال ۱۴۰۱ برساند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: در صورت حمایت اتاق ایران می توان بدون نیاز به میانگین سپردهگذاری، تسهیلات در این حوزه را در اختیار صادرکنندگان قرار داد که این امر باعث کاهش نرخ تمامشده تأمین مالی و رفع دغدغه صادرکنندگان میشود.