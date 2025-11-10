تاکید معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون برسرعت بخشی درپرداخت تسهیلات ازدواج

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ معاون مدیر عامل در امور اعتباری و بین الملل در جلسه کمیته راهبردی استان ضمن تاکید بر توانمند سازی همکاران از مسیر آموزش گفت: آموزش صحیح، فراگیر در یک سازمان توام با انسجام و وحدت مولفه های اصلی موفقیت است.

احمد محمدی ضمن بررسی کارنامه عملکرد همه شعب استان ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف هر شعبه افزود: رعایت بهداشت پرونده، وصول مطالبات،جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری باید سرلوحه همه همکاران استان قرار گیرد.

محمدی بر تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد و افزود: حتما همکاران نگاه ویژای در خصوص تسهیلات تکلیفی و علی الخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور اعتباری و بین الملل، بانکداری دیجیتال را آینده همه قعالیت های بانکی دانست و با اشاره به عملکرد «بانکواره» گفت: امروز همه همکاران سراسر کشور باید نسبت به محصولات بانک حساس و دغدغه مند باشند چرا که غفلت از این موضوع مارا در رقابت باسایر رقبا به شدت عقب خواهد انداخت و تسلط و یادگیری همکاران باعث می شود در رفع مشکلات و دریافت نیازهای مشتریان موفق عمل کنیم.

محمدی در ادامه به شاخصه های لازم و مهم یک کارمند بانک پرداخت و گفت: برخورد خوش،اخلاق نیکو،ظاهر آراسته و تسلط به همه آیین نامه ها و شیوه نامه ها تصویری حرفه ای و قابل اعتماد از بانک به مشتریان عرضه می کند که در دراز مدت آثار مثبتی برای ما به ارمغان می آورد.

عضو هیات عامل بانک در پایان با اشاره به خاطرات دوران تصدی مدیریت شعب خراسان رضوی افزود: اعداد و ارقام و آمار نشان دهنده رشد در استان خراسان رضوی و ادامه این مسیر رشد نیازمند همراهی،همدلی و کمک رساندن به مدیرشعب جدید استان آقای حدادی است.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه مجتبی حدادی مدیرشعب خراسان رضوی ضمن تبریک انتصاب آقای محمدی به عنوان سرپرست معاونت مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور اعتبار ی و بین المل به ارائه گزارشی پیرامون عملکرد شعب استان پرداخت و در پایان جلسه هم کلیه روسای شعب استان برنامه ها و پیشنهادات خودشان برای بهبود عمکلرد استان ارائه کردند.

