مشارکت بانک توسعه تعاون در توسعه زنجیره فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ فولاد مبارکه اصفهان به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور و پیشران صنعت فولاد در منطقه، همواره نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی ایفا کرده است. با افزایش تعداد شرکت‌های زیرمجموعه این گروه و گسترش فعالیت‌ها، نیاز به استفاده بهینه از ظرفیت‌های نظام بانکی و بازار پول برای پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.

در این راستا، نشستی با حضور مدیران ارشد گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون برگزار شد. سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، در ابتدای جلسه با اشاره به ضرورت امضای تفاهم‌نامه، گفت: «گروه فولاد مبارکه دارای ۱۴۰ شرکت فرعی است و گردش ریالی سرمایه در گردش تنها در بخش عملیات بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت برآورد می‌شود. با گسترش فعالیت‌ها، چالش‌هایی در تأمین مالی ایجاد شده و لازم است از تمام ظرفیت‌های بازار پول کشور بهره‌مند شویم.» حامدحسین ولی‌بیک، افزود: هدف از همکاری با بانک‌ها، تأمین تمامی خدمات مورد نیاز شرکت‌های گروه، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی و صدور ضمانت‌نامه‌هاست. وی همچنین به جزئیات تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: «تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در قالب یک «سبد نیاز گروه» انجام می‌شود و حدود یک همت اعتبار، شامل دو تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی در مسیر تصویب هیئت مدیره بانک قرار دارد.»وی تأکید کرد: اولویت اصلی گروه فولاد مبارکه در این همکاری، بهره‌گیری از ابزار‌های تأمین مالی درون زنجیره‌ای (SCF) است و بانک توسعه تعاون با اصلاح ساختار داخلی و تمرکز بر این ابزارها، آماده همکاری در این زمینه است.

در ادامه، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، اظهار کرد: «هدف ما ایجاد همکاری مشترک و مؤثر میان فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون است تا با هم‌افزایی و تعامل سازنده، گام‌های مؤثری در پیشبرد اهداف گروه برداریم.» سعید زرندی، افزود: با توجه به گردش مالی گسترده گروه، لازم است تمامی بانک‌های کشور در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و محدودیت سقف ذی‌نفع واحد، خدمات مؤثر ارائه کنند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، نیز در این نشست گفت: «تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به‌طور گسترده از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و حضور مؤثر بانک‌ها در این حوزه ضروری است. بانک توسعه تعاون با هدف تقویت بنیه مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی، همکاری نزدیک با تولیدکنندگان بزرگ را در دستور کار قرار داده است.» امیرهوشنگ عصارزاده، افزود: این همکاری، امکان ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک و حمایت مؤثرتر از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در زنجیره تولید را فراهم می‌کند.گفتنی است، در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان گروه فولاد مبارکه اصفهان و بانک توسعه تعاون، توسط مدیران ارشد دو مجموعه به امضا رسید.

انتهای پیام/