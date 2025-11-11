به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون، روز یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) با حضور سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون برگزار شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان گروه فولاد مبارکه و بانک توسعه تعاون در راستای تحقق توسعه همکاری‌های بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، گامی مؤثر برای تقویت زنجیره تأمین مالی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای گروه فولاد مبارکه به شمار می‌رود.

