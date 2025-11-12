خبرگزاری کار ایران
محور توسعه بانک ایران زمین، مشتری مداری و تقویت سرمایه انسانی است

کد خبر : 1713158
مدیر امور شعب بانک ایران زمین در نشستی با مدیران شعب سراسر کشور، بر سه اصل کلیدی مشتری‌ مداری، ارایه خدمات مطلوب و نقش محوری منابع انسانی به عنوان ارکان اصلی توسعه و موفقیت بانک تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ وحید علیزاده مدیر امور شعب بانک ایران زمین در این نشست اظهار داشت: در فضای رقابتی کنونی صنعت بانکداری، آنچه بانک ایران زمین را متمایز می ‌سازد، کیفیت ارتباط و خدمت رسانی به مشتریان است. ما باید به گونه ‌ای عمل کنیم که مشتری، بانک ایران زمین را خانه خود بداند و احساس امنیت و آرامش کند.

وی خاطر نشان کرد: شعب بانک تنها ارائه‌ دهنده خدمات مالی نیستند، بلکه نمایندگان اعتماد و ارزش‌ های بانک ایران زمین هستند. بنابراین باید رفتار محترمانه، رسیدگی به موقع به درخواست ‌ها و حل سریع مشکلات مشتریان، اولویت نخست ما باشد.

مدیر امور شعب با اشاره به تحولات سریع فناوری در حوزه بانکداری، افزود: همکاران باید به این نکته توجه داشته باشند که ارائه خدمات سریع و دقیق از کانال ‌های متنوع به ویژه خدمات غیر حضوری و دیجیتال، یک الزام است.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت نیروی انسانی پرداخت و تصریح کرد: «کارکنان شعب بزرگ ‌ترین و ارزشمند ترین دارایی بانک ایران زمین هستند. آنان می‌ توانند با دانش، خلاقیت و تعهد خود، وفاداری مشتری را جلب کرده و تجربه ای ماندگار در ذهن آنان بسازند.

وی ادامه داد: بر این اساس برنامه‌ ریزی برای ارتقای مستمر مهارت‌ های کارکنان، ایجاد انگیزه و توانمند سازی آنان در دستور کار قرار دارد. ما به مدیران شعب خود توصیه کرده ‌ایم که فضایی پویا، مشارکتی و مبتنی بر احترام متقابل برای همکاران خود فراهم آورند.

در پایان این نشست مقرر شد با اجرای برنامه‌ های عملیاتی در حوزه آموزش، نظارت و پایش کیفیت خدمات، گام‌ های بلندتری در راستای تحقق «مشتری‌ مداری عملی» و تقویت «سرمایه انسانی» در شبکه شعب بانک ایران زمین برداشته شود. انتظار می ‌رود این اقدامات منجر به افزایش رضایت ‌مندی مشتریان و تثبیت جایگاه رقابتی این بانک در بازار شود.

 

