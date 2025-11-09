رشد شاخص ‌های عملکردی بانک ایران زمین در شش‌ ماهه نخست سال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ در همین بازه زمانی تعداد مشتریان دیجیتال بانک ایران زمین نیز رشدی چشمگیر را تجربه کرده است و با افزایش ۴ برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. این رشد بیانگر استقبال روزافزون کاربران از خدمات نوین بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین است.



همچنین تراکنش ‌های مشتریان نئو بانک ایران زمین (فراز بانک) نیز با رشد ۱.۳ برابری نسبت به شش ‌ماهه سال گذشته، نشان ‌دهنده گسترش اعتماد و استفاده مشتریان از خدمات نئو بانکی این مجموعه است.



این دستاوردها حاصل برنامه ‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ های فناوری و تلاش مستمر کارکنان بانک ایران زمین در جهت ارائه تجربه‌ای نوین و آسان از خدمات بانکی به مشتریان است.

