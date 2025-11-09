خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد شاخص ‌های عملکردی بانک ایران زمین در شش‌ ماهه نخست سال

رشد شاخص ‌های عملکردی بانک ایران زمین در شش‌ ماهه نخست سال
کد خبر : 1711714
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ایران زمین در ادامه مسیر رشد و توسعه خود، توانست در شش‌ ماهه نخست سال 1404 عملکردی قابل ‌توجه از خود به‌ جای بگذارد. بر اساس گزارش‌ های آماری، تعداد مشتریان بانک با رشد 1.5 برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ در همین بازه زمانی تعداد مشتریان دیجیتال بانک ایران زمین نیز رشدی چشمگیر را تجربه کرده است و با افزایش ۴ برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. این رشد بیانگر استقبال روزافزون کاربران از خدمات نوین بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین است.

همچنین تراکنش ‌های مشتریان نئو بانک ایران زمین (فراز بانک) نیز با رشد ۱.۳ برابری نسبت به شش ‌ماهه سال گذشته، نشان ‌دهنده گسترش اعتماد و استفاده مشتریان از خدمات نئو بانکی این مجموعه است.

این دستاوردها حاصل برنامه ‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ های فناوری و تلاش مستمر کارکنان بانک ایران زمین در جهت ارائه تجربه‌ای نوین و آسان از خدمات بانکی به مشتریان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ