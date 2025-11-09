خبرگزاری کار ایران
دکتر خانی مطرح کرد :

پیگیری وصول مطالبات؛ اولویت راهبردی بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات گفت: این اقدام نقشی اساسی در تقویت توان مالی بانک و استمرار حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی دارد و از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی ما به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا  به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی در جلسه‌ای با شهردار و اعضای شورای شهر مشهد، ضمن بررسی آخرین وضعیت تسهیلات ارزی پرداخت‌شده برای اجرای خط ۲ قطار شهری مشهد، راهکارهای تأمین منابع لازم برای بازپرداخت این تسهیلات را نیز مورد بحث قرار داد.

وی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت‌های مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و انتشار اوراق مالی پیش‌بینی‌شده در آن از جمله راهکارهای مطمئن برای تأمین منابع بازپرداخت تسهیلات است.

دکتر خانی با اشاره به موفقیت‌های این بانک در حوزه وصول مطالبات طی دو سال اخیر افزود: با اقدامات برنامه‌محور و تعامل سازنده با کارآفرینان و تولیدکنندگان، توانسته‌ایم مبلغ ۲۶۳ میلیون دلار از مطالبات ارزی بانک را وصول کنیم.

وی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات ایران اعتقاد به مذاکره و مساعدت در حل مشکلات بدهکاران دارد لیکن در صورت عدم توفیق در کمیته های تخصصی ذیربط، عنداللزوم از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منابع خود استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین با اشاره به مصوبه جدید بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در خصوص بدهکاران ارزی اظهار داشت: این مصوبه می‌تواند فرصت مناسبی برای سامان‌دهی بازپرداخت تسهیلات ارزی پروژه‌های بزرگ باشد و شهرداری مشهد نیز می‌تواند از آن بهره گیرد.

در پایان، مهندس قلندر شریف، شهردار مشهد، بر اهمیت تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این پروژه برای مدیریت شهری تأکید و اعلام کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شده و مسیر اجرایی آن نهایی خواهد شد.

 

