رئیس هیات مدیره شرکت خزرالکتریک :
بانک توسعه صادرات ایران، شریک راهبردی صادرکنندگان دانشبنیان است
رئیس هیات مدیره شرکت خزرالکتریک با بیان اینکه در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت توان تولیدات داخلی، شرکتهای دانشبنیان با حمایت بانک توسعه صادرات ایران نقش پررنگی در خلق ارزش افزوده و ارتقای فناوری ایفا میکنند، افزود: این شرکت با حمایت بانک توسعه صادرات ایران، گامهای موثری در مسیر توسعه صادرات و فناوریهای سبز برداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، فریدون امینینوا خاطرنشان کرد: این شرکت در حوزه ساخت و راهاندازی سایتهای امحای زباله بیمارستانی، نیروگاههای تولید انرژی از زباله و سایر طرحهای مرتبط با بیخطرسازی پسماندهای صنعتی و پزشکی فعالیت می کند.
وی درباره حرکت شرکت به سمت صادرات گفت: برای رشد پایدار و حضور در بازارهای جهانی، حضور در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی را در دستور کار قرار دادیم و در این مسیر، حمایتهای بانک توسعه صادرات ایران بهویژه در تأمین مالی، صدور ضمانتنامهها و تسهیل تبادلات ارزی، نقش بسیار مؤثری داشته است.
امینی نوا ضمن تقدیر از همکاریهای بانک توسعه صادرات ایران تأکید کرد: این بانک در تأمین منابع مالی پروژههای صادراتی، ارائه تسهیلات ریالی و ارزی و مشاورههای تخصصی، نقش تعیینکنندهای دارد. البته ضروری است سطح اختیارات و ظرفیتهای این بانک در استانها افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای صادرکنندگان در ابعاد گستردهتر باشد.
وی درخصوص برنامههای آتی شرکت گفت: در حال مذاکره با چند کشور آسیایی و آمریکای لاتین هستیم و هدفگذاری کردهایم تا پایان سال آینده، سهم صادرات خود را ۲۰ درصد افزایش دهیم. همچنین با همکاری بانک توسعه صادرات ایران، امکان تأسیس دفتر نمایندگی در یکی از کشورهای هدف را بررسی میکنیم.
رئیس هیاتمدیره شرکت خزرالکتریک در پایان خطاب به سایر شرکتهای دانشبنیان گفت: توصیه میکنم از ظرفیتهای تخصصی بانک توسعه صادرات ایران حداکثر بهره را ببرند. این بانک صرفاً یک نهاد مالی نیست، بلکه شریکی راهبردی برای توسعه صادرات است و رویکرد و انگیزه کارکنان این بانک در پشتیبانی از تولید و صادرات قابل تحسین است.
بنابراین گزارش، شرکت صنعتی خزرالکتریک از سال ۱۳۶۳ با هدف طراحی، تولید و صادرات انواع هواکش صنعتی، هیترهای اتوماتیک و ماشینآلات مورد نیاز صنایع دام، طیور و آبزیان فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه، تولید دستگاههای پخت و بازیافت ضایعات، دستگاههای امحای زبالههای عفونی بیمارستانی و تجهیزات استریل پزشکی نیز به سبد محصولات شرکت افزوده شد.