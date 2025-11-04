پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرحضوری توسط بانک کشاورزی طی هفت ماه ابتدای سال
بانک کشاورزی با توسعه ابزارهای بانکداری دیجیتال، طی هفت ماه سال جاری بالغ بر ۳۱ هزار فقره تسهیلات غیرحضوری، جمعا به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه «آسان» به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این رقم در حالی به ثبت رسیده است که آمار تجمیعی تا پایان شهریورماه سال جاری، پرداخت ۲۳ هزار و ۱۸۹ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد.
مقایسه این دو دوره زمانی حاکی از آن است که تنها در طول مهرماه، بانک کشاورزی موفق به پرداخت هشت هزار و ۴۰۳ فقره تسهیلات جدید به متقاضیان واجد شرایط به صورت کاملاً غیرحضوری شده است. مبلغ این تسهیلات که در بازه یک ماهه مهر پرداخت شده، بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال است.
این جهش در آمار ماهانه، نشاندهنده استقبال گسترده متقاضیان از فرآیندهای دیجیتالی و همچنین تقویت زیرساختهای بانک برای پاسخگویی سریع به نیازهای اعتباری مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری است.