پرداخت ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرحضوری توسط بانک کشاورزی طی هفت ماه ابتدای سال

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، این رقم در حالی به ثبت رسیده است که آمار تجمیعی تا پایان شهریورماه سال جاری، پرداخت ۲۳ هزار و ۱۸۹ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ ۳۷ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

مقایسه این دو دوره زمانی حاکی از آن است که تنها در طول مهرماه، بانک کشاورزی موفق به پرداخت هشت هزار و ۴۰۳ فقره تسهیلات جدید به متقاضیان واجد شرایط به صورت کاملاً غیرحضوری شده است. مبلغ این تسهیلات که در بازه یک ماهه مهر پرداخت شده، بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال است.

این جهش در آمار ماهانه، نشان‌دهنده استقبال گسترده متقاضیان از فرآیندهای دیجیتالی و همچنین تقویت زیرساخت‌های بانک برای پاسخگویی سریع به نیازهای اعتباری مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری است.





