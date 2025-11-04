خبرگزاری کار ایران
نماینده غرب استان اصفهان:

بانک کشاورزی برای حمایت از امنیت غذایی، نیازمند تقویت سرمایه است

نماینده فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بانک کشاورزی به‌عنوان حامی اصلی تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، نیازمند توجه ویژه دولت و مجلس در حوزه بودجه و تقویت سرمایه است تا بتواند نقش مؤثر‌تری در حمایت از کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایفاء کند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بویین‌میاندشت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش راهبردی بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور گفت: مجلس باید در فرایند تصویب بودجه سالانه، منابع کافی برای تقویت این بانک در نظر بگیرد تا توان تامین مالی  و پشتیبانی آن افزایش یابد.

وی همچنین نقش دولت را در تقویت سرمایه بانک کشاورزی حیاتی دانست و تصریح کرد: اگر سرمایه‌های کلان به سمت این بانک هدایت شود، بانک نیز قادر خواهد بود با قدرت بیشتری از سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی حمایت کند و پروژه‌های تولیدی را به نتیجه برساند.

سیاوشی در ادامه با تأکید بر اینکه کشاورزان ستون اصلی تامین امنیت غذایی کشور هستند، افزود: حمایت از این قشر، حمایت از استقلال و معیشت ملی است و بانک کشاورزی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارد.

نماینده غرب استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی مجلس، دولت و مدیریت بانک کشاورزی، می‌توان شرایطی فراهم کرد که این بانک بیش از پیش در خدمت توسعه پایدار کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور قرار گیرد.

 

