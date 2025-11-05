خبرگزاری کار ایران
انتشار مجموعه انیمیشن «سواد مالی با ریتون» توسط بانک پاسارگاد

انتشار مجموعه انیمیشن «سواد مالی با ریتون» توسط بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در ادامه فعالیت‌های خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، هم‌زمان با روز دانش‌آموز (۱۳آبان‌ماه)، مجموعه‌ای از انیمیشن‌های آموزشی با عنوان «سواد مالی با ریتون» را با هدف ارتقای دانش مالی کودکان و نوجوانان کشور منتشر کرد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، این مجموعه شامل ۲۰ قسمت از انیمیشن‌های آموزشی و جذاب است که محتوای آن بر اساس مطالعات و استانداردهای موفق بین‌المللی در حوزه آموزش سواد مالی به کودکان تدوین و گردآوری شده است. این مجموعه با زبانی ساده و متناسب با دنیای ذهنی کودکان و نوجوانان، مفاهیم پایه و کاربردی مالی را آموزش می‌دهد و آن‌ها را با مهارت‌های اولیۀ مدیریت پول، پس‌انداز و تصمیم‌گیری مالی آشنا می‌کند.
محتوای این آثار در قالب یک لوح فشرده چندرسانه‌ای منتشر می‌شود که مخاطبان می‌توانند علاوه بر استفاده فیزیکی، از طریق اسکن QR code درج‌شده روی آن نیز به محتوا به‌صورت آنلاین دست‌رسی پیدا کنند.
 در این مجموعه، شخصیت دوست‌داشتنی «ریتـون» به‌عنوان محور داستان‌ها، مفاهیم مهمی هم‌چون آشنایی با مبانی پول، درآمد و پس‌انداز، مفهوم بانک، امور خیریه، سرمایه‌گذاری، آشنایی با تسهیلات و... را در قالبی سرگرم‌کننده و آموزنده ارائه می‌کند.
بانک پاسارگاد در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی متنوع، به‌ویژه در زمینه افزایش سواد مالی نسل آینده کشور، گام‌های مؤثری برداشته است. انتشار این مجموعه نیز در همین مسیر و با هدف ایجاد پایه‌ای آگاهانه برای تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی آینده فرزندان ایران‌زمین انجام شده است.

 

