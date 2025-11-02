رشد چشمگیر کانال‌ های بانکداری مدرن بانک ایران زمین در شش‌ ماهه نخست سال 1404

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ تعداد مشتریان اینترنت ‌بانک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۰ درصد افزایش یافته و تعداد تراکنش‌ ها از این مسیر نیز ۱۲ درصد رشد داشته است. همچنین مبلغ تراکنش‌ های انجام‌ شده از طریق اینترنت‌ بانک رشدی ۳۸۸ درصدی را تجربه کرده است.



در حوزه همراه ‌بانک نیز روندی مشابه مشاهده می ‌شود، به ‌گونه ‌ای که تعداد مشتریان با ۱۸۲ درصد رشد، تعداد تراکنش‌ ها با ۳۰ درصد افزایش و مبلغ تراکنش‌ ها با ۱۰۸ درصد رشد نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۳ همراه بوده است.



این رشد چشمگیر بیانگر استقبال بی سابقه مشتریان بانکی از خدمات بانکداری دیجیتال و توسعه زیر ساخت ‌های فناوری اطلاعات در بانک ایران زمین بوده است که با هدف تسهیل دسترسی کاربران و ارتقای کیفیت سرویس دهی بانکی صورت گرفته است.



لازم به ذکر است در اپلیکیشن فراز بانک به ‌عنوان یکی از جدیدترین سرویس ‌های دیجیتال بانک ایران زمین نیز رشد قابل‌ توجهی دیده شده است. تعداد مشتریان این کانال ۸۹۰ درصد، تعداد تراکنش ‌ها ۴۰ درصد و مبلغ تراکنش ‌ها ۱۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.



بانک ایران زمین در مسیر تحقق اهداف تحول دیجیتال و توسعه کانال ‌های مدرن، با تمرکز بر افزایش کیفیت تجربه مشتری و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری ‌های نوین، گام ‌های مؤثری برداشته است.



این آمارها بیانگر تداوم مسیر تحول دیجیتال در بانک ایران زمین است. مسیری که با برنامه ‌ریزی هدفمند، تلاش شبانه‌ روزی همکاران متخصص در حوزه‌ های فناوری اطلاعات، توسعه محصول و عملیات بانکی و همچنین سرمایه ‌گذاری در زیر ساخت ‌های نوین ارتباطی و امنیتی دنبال می‌شود.



بانک ایران زمین در چارچوب راهبرد «بانکداری هوشمند و چابک»، با تمرکز بر نیازهای متنوع مشتریان و به‌ کارگیری فناوری‌ های روز، توانسته است سهم خود را در اکوسیستم بانکداری مدرن کشور به‌ طور مستمر افزایش دهد و جایگاه خود را به ‌عنوان یکی از پیشگامان ارائه خدمات دیجیتال در نظام بانکی تثبیت کند.

انتهای پیام/