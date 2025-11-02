به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،در راستای توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های بازاریابی شعبه قزوین، تیمی از این شعبه به بازدید از شرکت تولیدی «ایران دیبا» (سهامی خاص) واقع در شهرک صنعتی لیا پرداختند.



در جریان این بازدید، نشستی با حضور عابدینی مدیر کارخانه، برگزار شد و ضمن معرفی بسته خدمات پیشنهادی بانک در قالب طرح «الماسان»، درباره زمینه‌های گسترش همکاری‌های متقابل گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.

در این دیدار اعلام شد که طرح الماسان با هدف ارائه تسهیلات بانکی سریع، با شرایط مناسب و پشتیبانی مالی ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه صادرات ایفاء کند.



مدیر کارخانه مذکور نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی شرکت اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از محصولات «ایران دیبا» به کشورهای همسایه و آسیای میانه صادر می‌شود و مابقی محصولات به‌عنوان مواد اولیه موردنیاز صنایع نساجی، پلاستیک و کامپاند کشور عرضه می‌گردد. وی همچنین بر لزوم حمایت بیشتر بانک از واحدهای تولیدی و صادرات‌محور تأکید کرد.



شایان ذکر است؛ شرکت تولیدی و صادراتی «ایران دیبا» از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید انواع افزودنی‌های پلیمری باکیفیت، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این حوزه در کشور به شمار می‌آید. این شرکت علاوه بر عرضه محصولات در بازار داخلی، بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین کرده و از خدمات ارزی بانک توسعه صادرات ایران، از جمله حواله‌های ارزی، بهره‌مند است.



