خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش همکاری‌های میان بانک توسعه صادرات ایران و صنایع استان قزوین

گسترش همکاری‌های میان بانک توسعه صادرات ایران و صنایع استان قزوین
کد خبر : 1708169
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران بانک توسعه صادرات ایران در ادامه برنامه‌های خود برای گسترش تعامل با بخش تولید و صادرات، از یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان قزوین بازدید و زمینه‌های توسعه همکاری‌های متقابل را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،در راستای توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های بازاریابی شعبه قزوین، تیمی از این شعبه به بازدید از شرکت تولیدی «ایران دیبا» (سهامی خاص) واقع در شهرک صنعتی لیا پرداختند.

در جریان این بازدید، نشستی با حضور عابدینی مدیر کارخانه، برگزار شد و ضمن معرفی بسته خدمات پیشنهادی بانک در قالب طرح «الماسان»، درباره زمینه‌های گسترش همکاری‌های متقابل گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.
در این دیدار اعلام شد که طرح الماسان با هدف ارائه تسهیلات بانکی سریع، با شرایط مناسب و پشتیبانی مالی ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه صادرات ایفاء کند.

مدیر کارخانه مذکور نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی شرکت اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از محصولات «ایران دیبا» به کشورهای همسایه و آسیای میانه صادر می‌شود و مابقی محصولات به‌عنوان مواد اولیه موردنیاز صنایع نساجی، پلاستیک و کامپاند کشور عرضه می‌گردد. وی همچنین بر لزوم حمایت بیشتر بانک از واحدهای تولیدی و صادرات‌محور تأکید کرد.

شایان ذکر است؛ شرکت تولیدی و صادراتی «ایران دیبا» از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید انواع افزودنی‌های پلیمری باکیفیت، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این حوزه در کشور به شمار می‌آید. این شرکت علاوه بر عرضه محصولات در بازار داخلی، بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین کرده و از خدمات ارزی بانک توسعه صادرات ایران، از جمله حواله‌های ارزی، بهره‌مند است.
 
 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ