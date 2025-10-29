بانک ایران زمین با نئوبانک «باما» در یازدهمین نمایشگاه تراکنش حاضر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ این حضور در ادامه روند معرفی و توسعه «باما» به عنوان نئوبانک پیشگام در حوزه بانکداری اجتماعی انجام شده است. بانک ایران زمین پیش از این در مراسمی رسمی با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون علی آقامحمدی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و عبدالمجید پورسعید از «باما» رونمایی کرده بود.

در آن مراسم بر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال برای توانمندسازی محلات کم‌برخوردار تاکید شد.

پورسعید در سخنان خود به پروژه ملی ۲۰۲۰ اشاره کرد و گفت: «با استفاده از امکاناتی که تکنولوژی در اختیار ما قرار داده می‌توان در کنار استعدادها و پتانسیل‌های محلی شاهد شکوفایی اقتصادی و اجتماعی بود.»

دستاوردهای «باما» در نمایشگاه با حضور بانک ایران زمین در این نمایشگاه، فرصتی ایجاد شده است تا دستاوردهای نئوبانک باما در معرض دید عموم و فعالان صنعت قرار گیرد.

از جمله این دستاوردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اپلیکیشن «باما»: این اپلیکیشن در دو نسخه اندروید و وب (PWA) در دسترس عموم قرار دارد و کاربران می‌توانند از طریق آدرس bama.izbank.ir از خدمات آن استفاده کنند.

کارت هوشمند «باما پلاس»: این کارت که ترکیبی از کارت شناسایی و کارت بانکی است، از جمله خدمات نوآورانه این نئوبانک به‌شمار می‌رود و تاکنون برای نیروهای سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و هلال احمر صادر شده است.

سرویس تنخواه‌گردان محلات: این سرویس امکان مدیریت و کنترل ریز تراکنش‌های مالی در محلات را با کارت‌های اختصاصی فراهم می‌کند.

یکپارچگی با اکوسیستم محلی: «باما» با شبکه اجتماعی «توت» و اپراتور «باماتل» یکپارچه شده است تا یک اکوسیستم کامل برای خدمات‌رسانی به محلات ایجاد کند.

چشم‌انداز بانکداری اجتماعی بر اساس اهداف اعلام شده، چشم‌انداز نئوبانک «باما»، اجرای یک اکوسیستم مالی برای بهبود معیشت در محلات کم‌برخوردار، روستاها و حاشیه شهرها عنوان شده است.

رویکردی که به دنبال حل چالش‌های دسترسی آسان به منابع مالی و اعتبارسنجی گروه‌های کم‌برخوردار است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با خدمات و نوآوری‌های نئوبانک «باما» از غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران بازدید کنند.

