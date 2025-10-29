تجلیل بانک ایران زمین از کادر پرستاری بیمارستانهای کشور
هم زمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، کارکنان بانک ایران زمین در سراسر کشور با حضور در بیمارستانها و اهدای گل، از تلاشها و فداکاریهای کادر پرستاری تجلیل کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ایران زمین و به منظور قدردانی از زحمات شبانهروزی پرستاران صورت گرفت.
کارکنان بانک ایران زمین در این دیدارها ضمن تبریک این روز فرخنده، از خدمات ارزشمند پرستاران به بیماران و جامعه سلامت کشور تقدیر کردند.
بانک ایران زمین همواره در مسیر حمایت از اقشار تأثیرگذار جامعه، بهویژه فعالان حوزه سلامت، گامهای موثری برداشته و بر تداوم این رویکرد تأکید دارد.