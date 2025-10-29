به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ایران زمین و به‌ منظور قدردانی از زحمات شبانه‌روزی پرستاران صورت گرفت.



کارکنان بانک ایران زمین در این دیدارها ضمن تبریک این روز فرخنده، از خدمات ارزشمند پرستاران به بیماران و جامعه سلامت کشور تقدیر کردند.



بانک ایران زمین همواره در مسیر حمایت از اقشار تأثیرگذار جامعه، به‌ویژه فعالان حوزه سلامت، گام‌های موثری برداشته و بر تداوم این رویکرد تأکید دارد.