آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید محصولات شرکت سایپا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاصیان گرامی می‌توانند از ۷ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان ثبت نام عرضه محصولات شرکت سایپا در حساب خود مسدود کنند.



مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.



همچنین می‌توانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.

