آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید محصولات شرکت سایپا
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای شرکت سایپا در بانک ایران زمین فراهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ متقاصیان گرامی میتوانند از ۷ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان ثبت نام عرضه محصولات شرکت سایپا در حساب خود مسدود کنند.
مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.
همچنین میتوانید برای فعال سازی خدمت حساب وکالتی از طریق این لینک اقدام کنید.