مرکز آموزش‌های راهبردی بانک ایران زمین راه اندازی شد

مرکز آموزش‌های راهبردی بانک ایران زمین راه اندازی شد
بانک ایران زمین با هدف تقویت حوزه آموزش و افزایش دانش مالی و بانکی کارکنان خود و عموم مردم، اقدام به راه اندازی مرکز آموزش های راهبردی با رویکرد نوآوری، سواد مالی و هوش مصنوعی کرده است.

به گزارش ایلنا به  نقل از  روابط عمومی بانک ایران زمین؛ داود فصیحی مدیر امور توسعه سرمایه انسانی بانک ایران زمین در خصوص شکل گیری ایده اجرای این پروژه گفت: با توجه به تحولات فناورانه و تغییرات نسلی در نظام بانکی کشور در سال های اخیر، این نیاز احساس شد تا مرکزی راه اندازی شود که نه ‌تنها مهارت‌های تخصصی بانکی را پوشش دهد، بلکه به سواد مالی، هوش مصنوعی و مهارت‌های زندگی کارکنان، خانواده‌های شان و حتی افراد جامعه بپردازد.
به گفته فصیحی آموزش های مهارت محور و کاربردی، ارتقاء سواد مالی در سنین مختلف، آموزش کاربردی هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای کارکنان، طراحی برنامه‌های آموزشی برای فرزندان کارکنان با رویکرد بین ‌نسلی و ایفای نقش فعال در مسئولیت اجتماعی از طریق آموزش عمومی برای جامعه، پنج محور آموزشی کلیدی و اصلی مرکز آموزش‌های راهبردی بانک ایران زمین است.

مدیر امور توسعه سرمایه انسانی بانک ایران زمین هدف از اجرای پروژه مرکز آموزش های راهبردی را کسب تجربه ای جذاب، کاربردی و ماندگار برای کاربران بیان کرد و افزود: در دنیای امروز روش های سنتی آموزش جای خود را به مدل های مدرن داده است و تدریس صرفاً کلاس و جزوه نیست. ما در مرکز آموزش های راهبردی از شبیه ‌سازهای بانکی، واقعیت افزوده، بازی‌های آموزشی و یادگیری تعاملی برای تدریس استفاده می‌کنیم.
فصیحی خاطر نشان کرد: مرکز آموزش های راهبردی بانک ایران زمین به عنوان یک نهاد آموزشی فراگیر طراحی شده است و علاوه بر کارکنان و فرزندان شان و همچنین بازنشستگان سیستم بانکی کشور، برای عموم نیز دوره های آموزشی متنوعی برنامه ریزی کرده ایم.
مدیر امور توسعه سرمایه انسانی بانک ایران زمین آموزش را سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست و افزود: بانک ایران زمین قصد دارد در حوزه سواد مالی، با مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای اجتماعی همکاری کند و با تمام توان در این مسیر گام برخواهد داشت.
فصیحی در پایان مرکز آموزش های راهبردی بانک ایران زمین را به عنوان موتور محرک تحول فرهنگی در سیستم بانکی کشور بیان کرد و گفت: چشم‌انداز بانک ایران زمین این است که این مرکز به الگویی ملی در حوزه آموزش بین‌نسلی، فناورانه و مسئولانه تبدیل شود.

 

