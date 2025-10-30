بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از غرفه بانک ایران زمین در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران
علی آقامحمدی، عضو تشخیص مصلحت نظام، به همراه مدیران ارشد بانک ایران زمین از غرفه این بانک در یازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این دوره از نمایشگاه، هلدینگ فناوری اطلاعات بانک ایران زمین (جامپ) به همراه شرکتهای زیرمجموعه حضور داشت و با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان مواجه شد.
هلدینگ جامپ در این نمایشگاه سرویسهای جدید خود در حوزه بانکداری دیجیتال، از جمله باما کارت و اپلیکیشن جهش را به بازدیدکنندگان ارایه کرد
آقامحمدی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از عملکرد بانک ایران زمین و هلدینگ جامپ در حمایت از محلات کمتر برخوردار کشور، پروژه باما (بانک محلات ایران زمین) را یکی از موفقترین اقدامات این بانک در توانمندسازی اقشار آسیبپذیر دانست و بر تداوم آن تاکید کرد.
غرفه بانک ایران زمین در این نمایشگاه پذیرای علاقهمندان به حوزه بانکداری دیجیتال و فناوریهای نوین مالی و بانکی بود.