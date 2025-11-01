انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است
مدیرعامل بانک صادرات ایران در آئین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه «تراکنش ایران» عدم اصلاح مدلهای کسب و کار در نظام بانکی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد را عامل اثرات نامطلوب بر تولید و معیشت مردم دانست.
وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی ابراز کرد: بخشی از انتقاد مردم نسبت به شبکه بانکی ناشی از پیچیدگی فرآیندها، بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین ضوابط حقوقی و نیازهای روز است. این مسائل سبب شده ارتباط میان مردم و بانکها به سطح ایدهآلی نرسد.
سیفی با بیان اینکه در کنار اصلاحات ساختاری و مقرراتی، باید سرعت تطبیق شبکه بانکی با فناوریهای روز نیز افزایش یابد، تأکید کرد: بانکداری آینده بر سه محور اعتماد، فناوری و ارتباط با اقتصاد واقعی استوار خواهد بود. اگر بتوانیم مدل کسبوکار بانکی را بر اساس این سه اصل بازتعریف کنیم، اعتماد عمومی بهطور طبیعی بازمیگردد و نظام بانکی میتواند نقش اصلی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، گفت: تأمین اعتماد مردم به شبکه بانکی مسئولیت ما را دوچندان میکند. این اعتماد، سرمایهای است که باید از طریق اصلاح مدل بانکداری و بازتعریف نقش بانکها در اقتصاد واقعی حفظ و تقویت شود.
سیفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نکته دیگر اینکه مردم از مناسبات و بروکراسیهای اداری و شرایط و ضوابط حقوقی حاکم بر نظام بانکی گلایهمند هستند و مقررات، آئیننامهها و قوانین مترتب بر قراردادها همزان با پیشرفت فناوری بهروز نشده است. امیدواریم که بتوان تصویب قوانین روزآمدی را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد باشیم.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همچنین ضمن قرائت پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رونمایی از «ترارسانه هوشمند و اقتصاد دیجیتال» و تجلیل از نوآوریهای مهم در این جشنواره، از مدیران برتر در حوزههای مختلف فناوری و بانکداری و مدیران و شخصیتهای تأثیرگذار در عرصه صنعت پرداخت، رسالههای مقطع دکتری در اکوسیستم صنایع مالی و بانکی، تجلیل شد که در این میان از فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان بانک صادرات ایران به عنوان بانوی موثر صنعت بانکی در یازدهمین رویداد تراکنش ایران قدردانی شد.
همچنین از ذبیحاله خزائی از کارکنان و مدیران پیشین و عضو اسبق هیئتمدیره بانک صادرات ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی تجلیل شد.