خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است

انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است
کد خبر : 1707788
لینک کوتاه کپی شد.

​​مدیرعامل بانک صادرات ایران در آئین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه «تراکنش ایران» عدم اصلاح مدل‌های کسب و کار در نظام بانکی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد را عامل اثرات نامطلوب بر تولید و معیشت مردم دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در پنل تخصصی افتتاحیه این نمایشگاه با عنوان «راهبردهای اساسی نظام بانکی در شرایط حاضر» که با مشارکت برخی مدیران عامل بانک‌های کشور و با حضور معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و صنعت پرداخت و کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور، برگزار شد، در تشریح دلایل مهمترین چالش‌های نظام بانکی، اعتماد مردم و مسئولیت بانک‌ها را متذکر شد و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نقدینگی را به سمت تولید و بخش واقعی اقتصاد سوق دهند تا خدمات بانکی به‌صورت ملموس در زندگی مردم اثر بگذارد. زمانی می‌توانیم از عدالت مالی سخن بگوییم که خدمات بانکی به افزایش رفاه و رشد اقتصادی واقعی منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی ابراز کرد: بخشی از انتقاد مردم نسبت به شبکه بانکی ناشی از پیچیدگی فرآیندها، بوروکراسی اداری و ناهماهنگی بین ضوابط حقوقی و نیازهای روز است. این مسائل سبب شده ارتباط میان مردم و بانک‌ها به سطح ایده‌آلی نرسد.

سیفی با بیان اینکه در کنار اصلاحات ساختاری و مقرراتی، باید سرعت تطبیق شبکه بانکی با فناوری‌های روز نیز افزایش یابد، تأکید کرد: بانکداری آینده بر سه محور اعتماد، فناوری و ارتباط با اقتصاد واقعی استوار خواهد بود. اگر بتوانیم مدل کسب‌وکار بانکی را بر اساس این سه اصل بازتعریف کنیم، اعتماد عمومی به‌طور طبیعی بازمی‌گردد و نظام بانکی می‌تواند نقش اصلی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، گفت: تأمین اعتماد مردم به شبکه بانکی مسئولیت ما را دوچندان می‌کند. این اعتماد، سرمایه‌ای است که باید از طریق اصلاح مدل بانکداری و بازتعریف نقش بانک‌ها در اقتصاد واقعی حفظ و تقویت شود.

سیفی همچنین قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نکته دیگر اینکه مردم از مناسبات و بروکراسی‌های اداری و شرایط  و ضوابط حقوقی حاکم بر نظام بانکی گلایه‌مند هستند و مقررات، آئین‌نامه‌ها و قوانین مترتب بر قراردادها همزان با پیشرفت فناوری به‌روز نشده است. امیدواریم که بتوان تصویب قوانین روزآمدی را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد باشیم.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همچنین ضمن قرائت پیام محمد باقر قالی‌باف رئیس مجلس شورای اسلامی، رونمایی از «ترارسانه هوشمند و اقتصاد دیجیتال» و تجلیل از نوآوری‌های مهم در این جشنواره، از مدیران برتر در حوزه‌های مختلف فناوری و بانکداری و مدیران و شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه صنعت پرداخت، رساله‌های مقطع دکتری در اکوسیستم صنایع مالی و بانکی،  تجلیل شد که در این میان از فاطمه سادات حسینی صفا، مدیر شعب استان کرمان بانک صادرات ایران به عنوان بانوی موثر صنعت بانکی در یازدهمین رویداد تراکنش ایران قدردانی شد.

همچنین از ذبیح‌اله خزائی از کارکنان و مدیران پیشین و عضو اسبق هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران به عنوان چهره ماندگار نظام بانکی تجلیل شد.​

انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است

 

انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است

 

انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، چالش اصلی تولید و معیشت مردم است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ