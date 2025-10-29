تسهیل وکالتی کردن حساب برای خرید محصولات شرکت سایپا در بانک صادرات ایران
مشتریان بانک صادرات ایران میتوانند از روز چهارشنبه 7 آبانماه تا پایان روز شنبه 10 آبانماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir و یا ورود به اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده 500 میلیون تومان، حساب خود را برای طرح جدید پیشفروش محصولات سایپا وکالتی کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در طرح جدید فروش فوری گروه خودروسازی سایپا، متقاضیان میتوانند پس از وکالتی کردن حساب خود در بانک صادرات ایران، از روز پنجشنبه 8 آبانماه تا ساعت 24 روز یکشنبه 11 آبانماه 1404، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا به نشانی: https://saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت درخواست خرید خودرو اقدام کنند.