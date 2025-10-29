​تسهیل وکالتی کردن حساب برای خرید محصولات شرکت سایپا در بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در طرح جدید فروش فوری گروه خودروسازی سایپا، متقاضیان می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب خود در بانک صادرات ایران، از روز پنج‌شنبه 8 آبان‌ماه تا ساعت 24 روز یکشنبه 11 آبان‌ماه 1404، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا به نشانی: https://saipa.iranecar.com، نسبت به ثبت درخواست خرید خودرو اقدام کنند.