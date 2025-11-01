جهش ۸۲ درصدی خالص درآمد بانک صادرات ایران در ۷ ماهه اول ۱۴۰۴
عملکرد مالی بانک صادرات ایران در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان از جهشی چشمگیر در شاخصهای کلیدی درآمدی و سودآوری دارد؛ به طوری که خالص درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران با رشد ۸۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ موفقیتی که حاصل تمرکز بانک بر بهبود کیفیت درآمدها از مسیر سرمایهگذاری، مدیریت هزینهها، ارتقای بهرهوری شعب و استمرار سیاستهای انضباط مالی و بهداشت اعتباری است.
بهرهگیری هوشمندانه از فرصتهای سرمایهگذاری
در کنار بخش تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایهگذاریها و اوراق بدهی نیز رشدی چشمگیر را تجربه کرده است. درآمد حاصل از سرمایهگذاریها با افزایش ۱۸۸ درصدی از ۳۱ هزار میلیارد ریال به بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ همچنین درآمد اوراق بدهی با جهش ۱۹۳ درصدی به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده و سهم پررنگتری در ترکیب درآمدی بانک یافته است.
این ارقام نشاندهنده عملکرد متمایز بانک به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، بهینهسازی سبد داراییها و کسب بازدهی مستمر از منابع است؛ اقدامی که با سیاستهای کلان بانک در مسیر سودآوری پایدار و کنترل ریسک همراستا ارزیابی میشود.
افزایش درآمدهای کارمزد با خدمات متمایز
درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت درآمد، رشد ۲۲ درصدی را در هفتماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده و از ۶۰ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.
رشد درآمدهای غیرمشاع بیانگر حرکت هدفمند
هدف بانک صادرات ایران در توسعه خدمات دیجیتال، بهبود تجربه مشتری و کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی است. بهگونهایکه تمرکز بانک بر خدمات الکترونیک، بانکداری شرکتی، صدور ضمانتنامه و گسترش خدمات موجب شده سهم درآمدهای پایدار در ساختار سودآوری نماد نامآشنای «وبصادر» افزایش یابد.
کنترل هزینهها و تقویت حاشیه سود
این گزارش میافزاید: در سمت هزینهها نیز بانک صادرات ایران توانسته با انضباط مالی و برنامهریزی دقیق، رشد هزینهها را پایینتر از رشد درآمدها نگه دارد. نتیجه اینکه هزینههای بانک در هفتماهه نخست سال جاری به حدود ۷۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است؛ در حالیکه مجموع درآمدهای عملیاتی در همین مدت بیش از ۷۲ درصد رشد کردهاند.
بخش عمده هزینهها مربوط به سود سپردههاست که از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۹۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. با این حال، رشد هزینههای مالی و کارمزدی به ترتیب تنها ۲۶ و ۳۰ درصد بوده است که از میانگین رشد درآمد کمتر بوده و این موضوع نشاندهنده موفقیت بانک در مدیریت بهینه منابع و مصارف و افزایش بهرهوری عملیاتی است.
نتیجه این عملکرد، بهبود محسوس حاشیه سود و ارتقای تراز عملیاتی بانک از ۲۴ به ۲۶ درصد است؛ نشانهای از بازگشت بانک صادرات ایران به مدار پایداری و سودآوری باکیفیت.
رشد متوازن در تجهیز منابع
در کنار عملکرد درآمدی، رشد ۵۰ درصدی مانده سپردههای بانک صادرات ایران تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ نیز مؤید جایگاه برجسته این بانک در جذب منابع است. نکته مهم اینکه سپردههای قرضالحسنه جاری ریالی با رشد ۴۶ درصدی و سهم ۲۱ درصدی، همچنان منبع اصلی تجهیز مالی بانک به شمار میروند.
در عین حال، سپردههای بلندمدت سهساله با رشد خیرهکننده ۱۱۲ درصدی، سهم ۳۱ درصدی از کل سپردهها را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده اعتماد پایدار مشتریان و جذابیت سیاستهای نرخگذاری بانک است.
افزون بر این، سپردههای ارزی نیز با رشد ۶۳ درصدی در پایان مهر ماه ۱۴۰۴ از ۴۰۳هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیدهاند. این جهش در سپردههای ارزی و بلندمدت، علاوه بر کاهش هزینه تأمین مالی، به تعادل ارزی و تقویت توان تسهیلات ارزی بانک کمک کرده است.
چرخ وام به نفع اقتصاد میچرخد
مانده تسهیلات بانک صادرات ایران در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ با رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۹۶۶۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. در ترکیب تسهیلات، مرابحه با سهم ۲۹ درصدی و رشد ۵۲ درصدی بیشترین وزن را دارد. رشد تسهیلات مرابحه بیانگر تمرکز بانک بر تأمین مالی خرد، خانوار و تولیدکنندگان است.همچنین، تسهیلات اعتبارات اسنادی با رشد ۶۰ درصدی سهم مهمی در رونق تجارت داخلی و خارجی دارند.
بانک صادرات ایران با اتکاء به سیاستهای بهداشت اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری، رشد تسهیلات را به سمت بخشهای مولد هدایت کرده و البته مانده تسهیلات قرضالحسنه در پایان مهرماه ۱۴۰۴نیز با رشد ۳۱ درصدی و سهم ۱۵ درصدی، جایگاه اجتماعی بانک را در حمایت از اقشار مختلف تثبیت کرده است.
تأکید بر بهرهوری و انضباط
در ماههای اخیر، مدیرعامل بانک صادرات ایران بارها بر ضرورت افزایش بهرهوری شعب، مدیریت بهینه داراییها و وصول مؤثر مطالبات تأکید کرده است. عملکرد مالی هفتماهه نشان میدهد این سیاستها بهصورت ملموس در شاخصهای بانک منعکس شدهاند. بهبود نسبت درآمد به هزینه، رشد پایدار سپردههای بلندمدت، ارتقای سهم درآمدهای کارمزدی و کنترل هزینههای مالی همگی نشانههایی از حرکت برنامهریزیشده بانک در مسیر انضباط مالی و ارتقای سلامت اعتباری هستند.
عملکرد بانک صادرات ایران فراتر از یک رشد عددی در درآمد است؛ این عملکرد نشاندهنده تحول در الگوی کسبوکار بانک، افزایش بهرهوری در سطح شعب و بهبود تراز درآمدی و اعتباری است. استمرار این مسیر میتواند ضمن تثبیت جایگاه بانک صادرات بهعنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بانکی کشور، راه را برای سودآوری پایدار و افزایش بازده داراییها در سالهای آینده هموار سازد.