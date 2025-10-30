کسب چند رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که امروز با حضور استادان مدیران و کارشناسان روابط عمومی برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس جشنواره به روابط عمومی این بانک اهدا شد.



بیستمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با هدف ارتقای سطح کیفی انتشارات و ترویج نوآوری و تعامل در حوزه ارتباطات درون و برون سازمانی در 11بخش اصلی برگزار شد.



روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران در جشنواره مذکور در بخش مستند سازی آثار رتبه اول، تیزر رتبه دوم، موشن گرافی رتبه دوم، تحلیل محتوا رتبه دوم، پوستر رتبه دوم، عکس رتبه سوم، کتاب رتبه سوم، اینفوگرافیک شایسته تقدیر، بروشور و کاتالوگ شایسته تقدیر و رپورتاژ آگهی شایسته تقدیر را کسب کرد.

انتهای پیام/