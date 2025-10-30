به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون، وی با اشاره به اهمیت نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی‌ها افزود: بانک به‌عنوان نهاد تامین مالی بخش تعاون، نقشی کلیدی در افزایش توان رقابت و توسعه سهم تعاونی ها از بازار و تولید خواهد داشت.

حسینی تأکید کرد: تجربه مدیریتی جدید در بانک توسعه تعاون، با ترکیب هیئت‌مدیره توانمند و مدیران انگیزه‌مند، می‌تواند آغازگر رویکردی تازه در مدیریت منابع و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و اشتغال پایدار باشد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و هم‌افزایی میان بانک توسعه تعاون و بخش تعاون کشور، زمینه برای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم شود.

