معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون:

حضور مؤثر بانک توسعه تعاون می‌تواند منشأ یک تحول ماندگار در بخش تعاون باشد

حضور مؤثر بانک توسعه تعاون می‌تواند منشأ یک تحول ماندگار در بخش تعاون باشد
سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام وزیر در امور تعاون در نشست مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون با بیان اینکه «بانک توسعه تعاون از ارکان اصلی تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است» اظهار کرد: حضور فعال و اثرگذار این بانک در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای می‌تواند منشأ یک تحول ماندگار در نظام اقتصادی تعاونی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون، وی با اشاره به اهمیت نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی‌ها افزود: بانک به‌عنوان نهاد تامین مالی بخش تعاون، نقشی کلیدی در افزایش توان رقابت و توسعه سهم تعاونی ها از بازار و تولید خواهد داشت.

حسینی تأکید کرد: تجربه مدیریتی جدید در بانک توسعه تعاون، با ترکیب هیئت‌مدیره توانمند و مدیران انگیزه‌مند، می‌تواند آغازگر رویکردی تازه در مدیریت منابع و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و اشتغال پایدار باشد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و هم‌افزایی میان بانک توسعه تعاون و بخش تعاون کشور، زمینه برای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم شود.

 

