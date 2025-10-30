به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل این بانک، در این همایش با تأکید بر نقش کلیدی شعب در اجرای راهبردها و برنامه‌های عملیاتی بانک گفت: «شعب بانک در عینیت بخشیدن به سیاست‌ها و برنامه‌ها جایگاهی بی‌بدیل دارند.»

وی افزود: «فاصله میان تصمیم تا اجرا شاخصی حیاتی است و باید در اولویت کاری همه ما قرار گیرد. همچنین کیفیت، سرعت و سهولت دسترسی به خدمات از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی بانک است.»

عصارزاده با اشاره به ساختار «شعبه‌محور» بانک توسعه تعاون گفت: «بر اساس مدل کسب و کار بانک محور فعالیت ما بر عملیات شعب استوار است؛ از همین رو در برنامه تحولی بانک، نقش و جایگاه شعب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: «با توجه به زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، سهم بانک از منابع نظام بانکی قابلیت رشد صددرصدی دارد. به‌ویژه استان‌هایی مانند تهران که حدود ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در آن متمرکز است، باید تلاش بیشتری برای تجهیز منابع انجام دهند.»

وی ادامه داد: «در دوره جدید، تمرکز ما بر افزایش قدرت اجرایی، بهبودو کیفیت خدمات و ارتقای توان رقابت‌پذیری شعب خواهد بود. با توجه به وضعیت فعلی بانک، اطمینان داریم که ظرفیت لازم برای جهش عملکردی کاملاً فراهم است.»

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان گفت: «برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی بخش تعاون، سرمایه بانک باید افزایش یابد. البته ما برای پیشرفت و تقویت توان خدمت‌رسانی بانک منتظر افزایش سرمایه نخواهیم ماند و با وجود همه محدودیت‌ها، با تکیه بر توان فنی و تخصصی و سرمایه انسانی خلاق و تلاشگر بانک، استوار در مسیر تحول و تعالی بانک گام برخواهیم داشت.»