به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در این مراسم اظهار کرد: این مراسم، تکریم تلاش و حضور ارزشمند دوستی قدیمی و همکاری صادق است. یکی از ویژگی‌های فرهنگ سازمانی بانک توسعه تعاون، قدردانی از تلاشگرانی است که عمر، توان، تخصص و آبروی خود را صرف ارتقای جایگاه بانک کرده‌اند.

عصارزاده با بیان اینکه آقای فتاحی از اولین رویش‌های بانک بودند، گفت: ایشان مسیر رشد را از پشت باجه تا بالاترین رده‌های مدیریتی طی کردند. چنین تغییراتی را باید در راستای توسعه حکمرانی و فرهنگ سازمانی بانک تحلیل کرد.

وی ادامه داد: دکتر شریفی نیز فعالیت خود را از سطح کارشناسی آغاز کرده و شخصیتی نافذ و الهام‌بخش در میان همکاران دارد. ایشان به دلیل آشنایی کامل با ساختار و فعالیت‌های بانک می‌توانند نقش مؤثری در ادامه مسیر ایفا کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته آقای شریفی، استقلال رأی و نظر است و انتظار می‌رود این روحیه در سطح بانک تقویت شود.

مدیرعامل بانک در پایان سخنانش تأکید کرد: بانک توسعه تعاون خانه آقای فتاحی است و ما همچنان از رهنمودها و مشورت‌های ایشان بهره‌مند خواهیم شد.

اهتمام ویژه به بانک

نعمت‌الله رضایی، رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، نیز در این مراسم گفت: آقای فتاحی از نظر حرفه‌ای و اخلاقی اهتمام ویژه‌ای به فعالیت‌های بانک داشتند. ایشان فردی انعطاف‌پذیر، آرام، متواضع، امانتدار و صادق بودند؛ در یک کلمه، مرد نجیب بانک.

وی افزود: خوشبختانه جایگزین ایشان، آقای شریفی، نیز دارای ویژگی‌های مثبت اخلاقی همچون حسن شهرت، صراحت لهجه و قدرت تصمیم‌گیری است. هیئت‌مدیره، به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری بانک، وظیفه برنامه‌ریزی و ترسیم مباحث راهبردی را بر عهده دارد و با حضور آقای شریفی این روند تقویت خواهد شد.

منشأ خدمات فراوان

محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، در سخنانی اظهار کرد: آقای فتاحی منشأ خدمات فراوانی در بانک بودند و مهم‌ترین ویژگی ایشان، نقش محوری در تیم مدیریتی و میان همکاران بود.

وی افزود: آغاز هر روز کاری در سطوح مدیریتی یادآور این است که هر روز، یک گام به پایان خدمت نزدیک‌تر می‌شویم.

توان حل مسئله

حمیدرضا البرزی، عضو دیگر هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، نیز گفت: چنین مراسم‌هایی ممکن است در ظاهر احساسی دوگانه ایجاد کند، اما بر اساس منطق قرآن، در هر هجرت و انتقالی خیر و برکتی نهفته است.

وی افزود: آقای فتاحی به‌واسطه ویژگی‌های فردی، در تصمیم‌سازی و حل مسئله نقش مؤثری داشتند. افتخار همکاری نزدیک با هر دو بزرگوار، آقای فتاحی و آقای شریفی، را داشته‌ام و می‌توانم گواهی دهم که هر دو دارای ویژگی‌های برجسته اخلاقی هستند که نقطه قوت بانک محسوب می‌شود.

افتخار به جایگاه بانک

سید باقر فتاحی، عضو سابق هیئت‌مدیره، در سخنان خود گفت: افتخار داشتم به‌عنوان نخستین فرد از خانواده بانک توسعه تعاون، به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره به بانک مرکزی معرفی شوم. جایگاه امروز بانک، حاصل تلاش جمعی همکاران است و به آن افتخار می‌کنم.

وی افزود: بانک در دوره جدید به آرامشی رسیده که در گذشته سابقه نداشته است.

آغاز فصل جدید همکاری

حسن شریفی، عضو جدید هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، نیز ضمن قدردانی از مدیران و همکاران در واحدهای اعتباری، حقوقی، سرمایه‌گذاری و بین‌الملل گفت: هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل وظایف متفاوتی دارند، اما هر دو باید با تکیه بر اصول حکمرانی اقتصادی، بانک را در مسیر تحقق اهداف کلان سازمان هدایت کنند.

در پایان مراسم، لوح تقدیری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون به سیدباقر فتاحی اهدا شد.