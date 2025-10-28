تسهیل مسیر تأمین مالی واحدهای تولیدی صادرات محور با حمایت بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نیما بزرگمهر رئیس شعبه بوشهر این بانک به منظور گسترش و تحکیم روابط با مشتریان فعال از شرکت‌های «پویش صنعت دشتستان» و «نخل هانی جنوب» بازدید کرد و با مدیران این مجموعه‌ها به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

در این بازدید رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران، ضمن تبیین سیاست‌های اعتباری جدید بانک، از مدیران شرکت‌ها برای بهره‌مندی بیشتر از تسهیلات و خدمات ارزی و ریالی دعوت کرد و خواستار توسعه سطح همکاری‌های متقابل شد.

وی با معرفی طرح «الماسان بانک توسعه صادرات ایران» به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در حوزه تأمین مالی، گفت: طرح الماسان با هدف ارائه تسهیلات بانکی سریع، با شرایط مناسب و پشتیبانی مالی ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه صادرات ایفا کند.

در ادامه این نشست، مدیران شرکت‌های مذکور با قدردانی از حمایت‌ها و خدمات بانک، بر لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات و استمرار تعاملات سازنده تأکید کردند.

گفتنی است؛ مجموعه شرکت‌های «پویش صنعت دشتستان» و «نخل هانی جنوب» از سال ۱۳۸۲ در شهرک صنعتی دشتستان واقع در شهر برازجان فعالیت دارند. این شرکت‌ها در حوزه صنعت لوازم خانگی، ماشین‌آلات خط تولید، فرآوری و بسته‌بندی خرما فعال هستند و شرکت «نخل هانی جنوب» سالانه ۲ هزار تن خرما تولید و بسته‌بندی کرده و به‌صورت غیرمستقیم به کشور روسیه صادرات دارد. همچنین شرکت «پویش صنعت دشتستان» سالانه ۵ هزار دستگاه آبگرم‌کن و ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات فرآوری خرما تولید و در بازار داخلی عرضه می‌کند.

