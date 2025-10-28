خبرگزاری کار ایران
تسهیل مسیر تأمین مالی واحدهای تولیدی صادرات محور با حمایت بانک توسعه صادرات ایران

کد خبر : 1706127
در راستای رویکرد بانک توسعه صادرات ایران برای پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور، بازدیدهای میدانی از واحدهای فعال اقتصادی به‌منظور بررسی نیازها، ارائه راهکارهای تأمین مالی و توسعه همکاری‌های دوجانبه صورت می پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نیما بزرگمهر رئیس شعبه بوشهر این بانک به منظور گسترش و تحکیم روابط با مشتریان فعال از شرکت‌های «پویش صنعت دشتستان» و «نخل هانی جنوب» بازدید کرد و با مدیران این مجموعه‌ها به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

در این بازدید رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران، ضمن تبیین سیاست‌های اعتباری جدید بانک، از مدیران شرکت‌ها برای بهره‌مندی بیشتر از تسهیلات و خدمات ارزی و ریالی دعوت کرد و خواستار توسعه سطح همکاری‌های متقابل شد.

وی با معرفی طرح «الماسان بانک توسعه صادرات ایران» به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین در حوزه تأمین مالی، گفت: طرح الماسان با هدف ارائه تسهیلات بانکی سریع، با شرایط مناسب و پشتیبانی مالی ویژه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه صادرات ایفا کند.

در ادامه این نشست، مدیران شرکت‌های مذکور با قدردانی از حمایت‌ها و خدمات بانک، بر لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات و استمرار تعاملات سازنده تأکید کردند.

گفتنی است؛ مجموعه شرکت‌های «پویش صنعت دشتستان» و «نخل هانی جنوب» از سال ۱۳۸۲ در شهرک صنعتی دشتستان واقع در شهر برازجان فعالیت دارند. این شرکت‌ها در حوزه صنعت لوازم خانگی، ماشین‌آلات خط تولید، فرآوری و بسته‌بندی خرما فعال هستند و شرکت «نخل هانی جنوب» سالانه ۲ هزار تن خرما تولید و بسته‌بندی کرده و به‌صورت غیرمستقیم به کشور روسیه صادرات دارد. همچنین شرکت «پویش صنعت دشتستان» سالانه ۵ هزار دستگاه آبگرم‌کن و ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات فرآوری خرما تولید و در بازار داخلی عرضه می‌کند.

 

