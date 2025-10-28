خبرگزاری کار ایران
بیمه پارسیان خدمات ارتباط با مشتریان خود را توسعه داد

بیمه پارسیان خدمات ارتباط با مشتریان خود را توسعه داد
به منظور ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و یکپارچه‌سازی فرآیندهای پاسخگویی، واحد رسیدگی به شکایات به مرکز ارتباط با مشتریان بیمه پارسیان افزوده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان؛ این اقدام در راستای سیاست‌های کلان بیمه پارسیان برای توسعه ارتباطات دوسویه با بیمه‌گزاران و افزایش رضایتمندی آنان انجام شده است. با الحاق این واحد، تمامی فرآیندهای مرتبط با دریافت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان به‌صورت متمرکز و از طریق مرکز ارتباط با مشتریان مدیریت خواهد شد.

بر اساس این طرح، مشتریان می‌توانند از طریق شماره تماس‌های 8259-021 داخلی 1، پورتال الکترونیکی به آدرس crm.parsianinsurance.com یا سایر درگاه‌های ارتباطی شرکت، ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی‌های لازم، شکایات و بازخوردهای خود را به‌صورت مستقیم ثبت و پیگیری کنند.

