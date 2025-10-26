زنگ آغاز معاملات بورس تهران توسط مدیرعامل بیمه پارسیان نواخته شد
صبح امروز یکشنبه، چهارم آبانماه در جریان برنامه «یکشنبه – یکناشر»، زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور مجید بنویدی مدیرعامل بیمه پارسیان به صدا درآمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، در این مراسم که به مناسبت پانزدهمین سالروز ورود این شرکت به بازار سرمایه و با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بورس تهران، مدیرعامل گروه مالی پارسیان، مدیرعامل بیمه پارسیان و همچنین جمعی از مدیران بیمه پارسیان برگزار شد، مدیرعامل بیمه پارسیان، زنگ آغاز معاملات بورس تهران را نواخت.
مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه پارسیان، پس از نواختن زنگ آغاز معاملات، در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در تالار معاملات بورس، بر لزوم همافزایی میان صنعت بیمه و بازار سرمایه تأکید کرد. او شفافیت مالی، نوآوری در محصولات بیمهای و تقویت اعتماد سرمایهگذاران را از محورهای اساسی توسعه این صنعت دانست و افزود: «همراهی بازار سرمایه و صنعت بیمه میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی و افزایش ضریب اعتماد عمومی شود.»
در ادامه این رویداد، نشست خبری مدیرعامل بیمه پارسیان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. بنویدی در این نشست به تشریح عملکرد شرکت، برنامههای توسعهای و چشمانداز آتی بیمه پارسیان پرداخت و با تأکید بر تعامل سازنده، شفافیت و پاسخگویی مستمر، بر نقش مهم ارتباط با سهامداران و افکار عمومی در مسیر توسعه پایدار این مجموعه اشاره کرد.
این رویداد با هدف تقویت ارتباط میان ناشران بورسی و فعالان بازار سرمایه برگزار شد و بیمه پارسیان در پانزدهمین سال حضور خود در بورس، بار دیگر بر جایگاه اثرگذار خود در صنعت بیمه و بازار مالی کشور تأکید کرد.