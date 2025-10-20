گسترش حمایتهای مالی بانک توسعه صادرات ایران از شرکتهای فناور
ظرفیتهای همکاری میان بانک توسعه صادرات ایران و شرکت دانشبنیان «ویستا زیست بهژن»در راستای حمایت از زیستبوم دانشبنیان کشور و معرفی خدمات بانک به شرکتهای نوآور، در جریان بازدید رئیس و اعضای کمیته بازاریابی شعبه شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بازدید در ادامه برنامههای بازاریابی شعبه شیراز این بانک بهمنظور شناسایی مشتریان بالقوه و ارتقای سطح همکاری با واحدهای تولیدی انجام شد.
در این نشست، عباس زاهدی رئیس شعبه شیراز بانک توسعه صادرات ایران ضمن تشریح توانمندیها و خدمات بانک در قالب بسته «الماسان»، به معرفی ابزارهای تأمین مالی ویژه شرکتهای دانشبنیان پرداخت و زمینههای همکاری مشترک مورد بحث و توافق قرار گرفت.
وی بیان داشت: بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سیاستهای حمایتی خود از شرکتهای دانشبنیان و فناور، تأمین مالی شرکت های تولیدی مبتنی بر دانش و نوآوری را در اولویت قرار داده و بر استفاده از ظرفیتهای اعتباری برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان تأکید دارد.
شرکت دانشبنیان «ویستا زیست بهژن» از مجموعههای فعال در حوزه تولید انواع کیتهای آزمایشگاهی درمانی و تشخیصی و ساخت تجهیزات مرتبط است. این شرکت با بهرهگیری از توان علمی متخصصان جوان و متعهد، بخش قابلتوجهی از نیاز داخلی کشور را بومیسازی کرده و سهم مؤثری در کاهش ارزبری در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی ایفا کرده است.