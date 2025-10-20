به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بازدید در ادامه برنامه‌های بازاریابی شعبه شیراز این بانک به‌منظور شناسایی مشتریان بالقوه و ارتقای سطح همکاری با واحدهای تولیدی انجام شد.



در این نشست، عباس زاهدی رئیس شعبه شیراز بانک توسعه صادرات ایران ضمن تشریح توانمندی‌ها و خدمات بانک در قالب بسته «الماسان»، به معرفی ابزارهای تأمین مالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و زمینه‌های همکاری مشترک مورد بحث و توافق قرار گرفت.



وی بیان داشت: بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سیاست‌های حمایتی خود از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، تأمین مالی شرکت های تولیدی مبتنی بر دانش و نوآوری را در اولویت قرار داده و بر استفاده از ظرفیت‌های اعتباری برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان تأکید دارد.



شرکت دانش‌بنیان «ویستا زیست به‌ژن» از مجموعه‌های فعال در حوزه تولید انواع کیت‌های آزمایشگاهی درمانی و تشخیصی و ساخت تجهیزات مرتبط است. این شرکت با بهره‌گیری از توان علمی متخصصان جوان و متعهد، بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی کشور را بومی‌سازی کرده و سهم مؤثری در کاهش ارزبری در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی ایفا کرده است.

