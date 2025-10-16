خبرگزاری کار ایران
کارکنان فولاد هرمزگان بانی تامین لوازم‌التحریر نیازمندان

پویش با هم به مهر، بانی مهر شویم با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و تقویت روحیه همدلی، با همت کارکنان فولاد هرمزگان و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و کانون خدمت رضوی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این برنامه، با مشارکت گسترده کارکنان نوع‌دوست فولادهرمزگان توانست بخشی از نیازهای دانش‌آموزان کم برخوردار در زمینه لوازم‌التحریر را تأمین کند.

پویش مهر، گامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ یاری‌رسانی و ایجاد امید در دل خانواده‌های بی‌بضاعت است.

