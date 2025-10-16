کارکنان فولاد هرمزگان بانی تامین لوازم‌التحریر نیازمندان

پویش با هم به مهر، بانی مهر شویم با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و تقویت روحیه همدلی، با همت کارکنان فولاد هرمزگان و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و کانون خدمت رضوی استان هرمزگان برگزار شد.