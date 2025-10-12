خبرگزاری کار ایران
در راستای توسعه خدمات بیمه‌ای و افزایش رضایتمندی مشتریان؛

شعبه جدید بیمه پارسیان در استان تهران آغاز به کار کرد

در راستای تحقق رویکرد مشتری‌مداری و توسعه شبکه ارایه خدمات بیمه‌ای، شعبه جدید شرکت بیمه پارسیان در استان تهران افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، در راستای تحقق رویکرد مشتری‌مداری و توسعه شبکه ارایه خدمات بیمه‌ای، شعبه جدید این شرکت در استان تهران افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، این شعبه که آماده ارایه خدمات در بخش های صدور انواع بیمه‌نامه و پرداخت خسارت به بیمه‌گزاران است در آدرس امیرآباد شمالی، شهرک والفجر، ضلع جنوب‌غربی میدان استاد خسرو سینایی واقع شده و از بیستم مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده است.

همچنین، مشتریان و بیمه‌گزاران می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ارتباط با کارشناسان شعبه والفجر بیمه پارسیان با شماره‌های ۸۶۰۵۱۳۳۲، ۸۶۰۵۱۵۸۶ و ۸۶۰۵۱۱۹۶ تماس حاصل نمایند.

 

 

