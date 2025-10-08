نگاهی به کارنامه مالی "بیمه پارسیان" در شهریور ماه

به گزارش ایلنا، خودرو برای بسیاری از افراد تنها یک وسیله حمل‌ونقل نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. با توجه به ترددهای مستمر در مسیرهای درون‌شهری و برون‌شهری، افزایش تعداد وسایل نقلیه و ترافیک و بسیاری از عوامل دیگر احتمال بروز حوادث رانندگی به شکل چشمگیری افزایش یافته است و همین امر موجب شده تا نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای به‌ویژه بیمه خودرو بیش از گذشته احساس شود. بیمه خودرو نه‌تنها ابزاری برای جبران خسارت‌های مالی و جانی است، بلکه نقش مهمی در تأمین آرامش خاطر رانندگان ایفاء می‌کند.

الزام قانونی بیمه شخص ثالث

"شرکت بیمه پارسیان" در راستای ارتقاء امنیت و آسودگی خاطر دارندگان وسایل نقلیه، انواع بیمه‌نامه‌های خودرو را متناسب با نیاز مخاطبان طراحی و ارائه کرده است. این بیمه‌نامه‌ها شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و بیمه حوادث راننده هستند که هر یک با هدف جبران خسارت‌های خاصی تعریف شده‌اند.

بیمه شخص ثالث، که داشتن آن طبق قانون برای تمامی خودروها الزامی است و مسئولیت راننده در قبال خسارات واردشده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این نوع بیمه، شخص ثالث به تمامی افرادی اطلاق می‌شود که به‌جز راننده مقصر، در حادثه آسیب دیده‌اند. برای راننده مقصر نیز پوشش جداگانه‌ای تحت عنوان بیمه حوادث راننده ارائه می‌شود تا در صورت بروز حادثه، خسارات جانی وارده به خود راننده نیز جبران شود.

پوششی اختیاری با بیمه بدنه

در کنار این دو بیمه‌نامه، بیمه بدنه به‌عنوان یک پوشش اختیاری اما ضروری معرفی می‌شود که در شرایطی نظیر برخورد، واژگونی، آتش‌سوزی، سرقت یا آسیب ناشی از بلایای طبیعی می‌تواند خسارت‌های وارد شده به خودروی بیمه‌شده را جبران کند. همچنین امکان افزودن پوشش‌های تکمیلی مانند سرقت قطعات، شکست شیشه، حوادث طبیعی و نوسانات قیمت به بیمه‌نامه بدنه وجود دارد که گستره خدمات این بیمه‌نامه را افزایش می‌دهد.

"بیمه پارسیان" برای تشویق بیمه‌گذاران به رانندگی ایمن، طرح‌های تخفیفی ویژه‌ای را در نظر گرفته است. این تخفیف‌ها براساس سنوات عدم خسارت تا سقف ۶۰ درصد برای بیمه بدنه و تا ۷۰ درصد برای بیمه شخص ثالث اعمال می‌شوند. همچنین، امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به بیمه بدنه در صورت عدم تغییر مالکیت خودرو وجود دارد. علاوه بر این، بیمه پارسیان تخفیف‌های گروهی برای خودروهای صفر کیلومتر، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، سهامداران بیمه یا بانک پارسیان و کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز ارائه می‌کند.

در گزارش یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ بیمه پارسیان با نماد "پارسیان" و میزان سرمایه ثبت شده ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ میزان خسارت پرداختی حوادث سرنشین رقمی به ارزش ۲.۰۵۱.۱۸۹ میلیون ریال بوده که با ۳ درصد رشد همراه شده است.

خسارت پرداختی بدنه خودروی این شرکت نیز به ۵.۹۰۸.۰۲۴ رسیده که با ۹ درصد رشد همراه بوده است و میزان پرداخت خسارت بیمه ثالث اجباری نیز به ۱۷.۲۸۰.۹۶۶ میلیون ریال رسیده که با ۲۸ درصد افزایش همراه بوده است، میزان ثالث مازاد و دیه نیز در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۱.۷۳۸.۰۶۸ میلیون ریال رسیده و با ۳ درصد افزایش همراه شده است.

