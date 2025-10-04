خبرگزاری کار ایران
۲۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی بانک توسعه صادرات ایران برای توسعه تولید و صادرات غیرنفتی

بانک توسعه صادرات ایران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر حمایت از تولید و گسترش صادرات غیرنفتی کشور، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴مبلغ ۲۳۲ هزار و ۴۲۶میلیارد ریال تسهیلات ریالی و67 میلیون دلار تسهیلات ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، بخش صنعت و معدن با دریافت ۱۳۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم از تسهیلات بانک را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی حدود ۷۸ هزار میلیارد ریال و بخش نفت، گاز و صنایع شیمیایی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
افزون بر این، بخش‌های خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی نیز در مجموع ۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال از تسهیلات این بانک بهره‌مند شدند.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای کشور، طی سال‌های اخیر تمرکز خود را بر پشتیبانی از واحدهای تولیدی صادرات‌محور، ارتقای توان رقابتی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی قرار داده است.
این بانک با ارائه تسهیلات متنوع ریالی و ارزی، ابزارهای تأمین مالی و مشاوره‌های تخصصی، تلاش می کند تا زمینه را برای رشد پایدار صادرات غیرنفتی فراهم سازد.
به این ترتیب، عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بیانگر پایبندی این بانک به مأموریت اصلی خود یعنی حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه تولید ملی و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

 

