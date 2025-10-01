بانک توسعه صادرات ایران در مسیر تبدیل به اگزیم بانک هوشمند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، هادی حیدری معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مسیر تحقق تحول دیجیتال گفت: در سال ۱۴۰۳ برنامه اولیه تحول دیجیتال در چند محور اصلی شامل بهبود سفر مشتری، ارتقای سامانه‌ها و سرویس‌های فناوری اطلاعات، توسعه سامانه‌های مدیریت فناوری اطلاعات و تقویت لایه زیرساختی بانکداری دیجیتال هدف‌گذاری شد.



وی، سه ضلع اصلی تحقق بانکداری دیجیتال را «تأمین پایداری سیستم‌ها»، «تأمین منابع» و «توسعه زیرساخت‌ها» دانست و تأکید کرد: در این راستا نقش بخش فنی در این تحول نسبت به بخش کسب‌وکار کمرنگ‌تر دیده می شود و پروژه‌های ریزساختاری حوزه فناوری اطلاعات برای این منظور تدوین شده است.



حیدری افزود: مدیریت فرآیندها به‌عنوان عامل محرک و پیشران در بانک نقش کلیدی دارد و اقدامات مؤثری در زمینه به منظور حرکت به سمت بانکداری هوشمند و بهره‌مندی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی آغاز شده است. یکی از گام‌های مهم در این زمینه، ایجاد زیرساخت‌ها و ساختارهای کسب‌وکاری لازم برای دگردیسی به بانکداری هوشمند است.



وی با اشاره به تدوین و تعریف بیش از ۵۰ پروژه در حوزه تحول دیجیتال تصریح کرد: پیاده‌سازی وب‌سرویس‌های مشتریان، توسعه چت‌بات‌ها، سامانه‌های وفاداری مشتریان، پلتفرم‌های کلیدی ارائه خدمات و تمرکز بر محصولات صادرات‌محور از جمله این اقدامات است.



معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک در چشم‌انداز پنج ساله به شکل میان‌مدت و بلندمدت حرکت به سمت تبدیل شدن به اگزیم بانک هوشمند کشور است؛ مأموریتی که صرفاً بر دوش فناوری اطلاعات نیست و با همکاری تمامی معاونت‌ها، ادارات ذی‌ربط و هیئت‌مدیره محقق خواهد شد.



حیدری دو تفاوت کلیدی میان بانکداری سنتی و بانکداری تحول‌یافته را «بهبود تجربه سفر مشتری و افزایش رضایتمندی» و «افزایش سرعت ارائه خدمات با حداقل هزینه» عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش بانک در حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در این بخش نقش کلیدی در تسهیل خدمات ایفا کند.



وی همچنین استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تامین (SCF) از جمله اوراق گام، سفته و برات الکترونیکی را یکی از محورهای مهم در توسعه سامانه‌های دیجیتال دانست و گفت: عمده ابزارهای موجود در حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین مبتنی بر توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند.



حیدری در ادامه به دستاوردهای این حوزه اشاره کرد و گفت: استخراج پروژه‌های کلان و خرد برای نقشه راه تحول دیجیتال، توسعه زیرسیستم‌های کلیدی بانکداری متمرکز، تجهیز سرمایه انسانی و زیرساخت‌های فناورانه، کاهش ریسک حملات سایبری، بازتعریف مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و پیاده‌سازی سامانه‌های زنجیره تأمین مالی بخشی از اقدامات شاخص این حوزه است.



وی با تأکید بر اینکه اجرای نقشه راه تحول دیجیتال در بانک توسعه صادرات ایران مستلزم برنامه‌ریزی بلند مدت و رفع چالش‌های ناشی از سامانه‌های موروثی و مقررات موجود است، اظهار داشت: اگرچه تحقق اهداف در سال گذشته کامل نبوده اما با تلاش همکاران حوزه فناوری اطلاعات و همکاری شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان، پیشرفت چشمگیری در پیاده‌سازی سرویس‌های کلیدی بانکداری نوین و تحول دیجیتال حاصل شده و این روند در سال جاری نیز با جدیت پیگیری می شود.

